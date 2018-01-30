«خرد کردن معاملات» و «استخدام نیرو» بدون مجوز در شهرداری بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر توسلی دوشنبه‌شب در نشست اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: ارائه خدمات به شهروندان از وظایف ذاتی شهرداری است و شاهد اقدامات خوبی در این زمینه هستیم.

وی با انتقاد از استخدامی اخیر در شهرداری بوشهر، افزود: بدنه زحمت کش شهرداری با عشق و ایثار به مردم شهر خدمت کرده و می‌کنند. از این رو پرسنل زحمتکش شهرداری بعد از ۳۰ سال تلاش بی وقفه انتظار دارند فرزندان آنها که اغلب دارای تحصیلات عالیه هستند به صورت جایگزین آنها در شهرداری مشغول به کار شوند.

توسلی اضافه کرد: در کمال تأسف شاهد آنیم که افرادی با حمایت فلان مدیر شهرداری بدون طی شدن مراحل استخدامی در شهرداری مشغول به کار شده اند که نه تنها صلاحیت های لازم را ندارند، بلکه از هیچ عرف و منطقی نیز پیروی نشده است.

وی بیان کرد: لیست اسامی آنها نیز در اختیار ما است که در صورت خاتمه ندادن به فعالیت این افراد که بدون مجوزهای لازم به کار گرفته شده و به استخدام در آمده اند، مطابق با قانون علیه آن مدیران خاطی شهرداری اقدام خواهد شد.

توسلی با بیان اینکه کارکنان زحمتکش شهرداری به ویژه بازنشستگان عزیز که ۳۰ سال خدمت صادقانه داشتند، انتظار دارند ما در شورا از حق و حقوق آنها دفاع کنیم خطاب به همکاران خود گفت: اگر قرار است نیرویی جذب شود اولویت با فرزندان کارکنان بازنشسته شهرداری باشد و همچنین فرآیند جذب نیرو و مجوزهای رسمی از وزارت کشور، استانداری و شورا اخذ شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: طی چهار ماه اخیر مکاتبات متعددی داشتم که شهرداری از خرد کردن و شکست غیرقانونی معاملات جدا خوداری کند؛ اما شاهدیم که مکرراً این امر در حال اتفاق افتادن است و پروژه های عمرانی بزرگ شهرداری به مناقصه عمومی گذاشته نمی شود و پروژه ای یک میلیاردی در شهرداری مرکز استان، به پیمانکار نزدیک مدیران شهرداری به صورت غیر قانونی واگذار می شود که ما از همه این موارد اطلاع داریم و منتظر اصلاح این روند هستیم.

توسلی خواستار شفافیت در فضای مدیریتی شهرداری شد و گفت: نیاز است برای جلوگیری از تکرار این موارد شورای شهر و شهرداری به سمت ایجاد شفافیت حرکت نموده و فضایی را ایجاد کنند که عموم مردم بتوانند بر عمکلرد این دو ارگان نظارت داشته باشند و اگر شهرداری این روندها را اصلاح نکند لازم است این موارد به اطلاع عموم رسانیده شود تا مردم بدانند چه کسانی در این زمینه مقصر هستند.

وی اظهار داشت: نظارت بر عملکرد شهرداری از وظایف شوراهاست و حمایت از منافع شهروندان و شهر اولویت اصلی ما در شورای پنجم است؛ شورا و شهرداری در تعامل سازنده با یکدیگر و قانونمداری می توانند توسعه را برای شهر بوشهر و حفظ حقوق شهروندان فراهم آورند.