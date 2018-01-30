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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۹

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد:

احتمال تحریم ۱۱۴ سیاستمدار و ۹۶ بازرگان روس

احتمال تحریم ۱۱۴ سیاستمدار و ۹۶ بازرگان روس

وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار فهرستی نام ۱۱۴ سیاستمدار و ۹۶ بازرگان روس، که ممکن است تحریم شوند را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خزانه داری آمریکا فهرستی از افرادی که ممکن است تحت تحریم واقع شوند را منتشر کرد. این فهرست شامل ۱۱۴ سیاستمدار روسیه و ۹۶ بازرگان است.

در این فهرست نام تعدادی از مقامات عالی رتبه روسیه از جمله «دیمیتری مدودوف» نخست وزیر روسیه، «ایگور شوآلوف» معاون اول نخست وزیر روسیه و دیگر معاونان وی دیده می شود.

«سرگئ لاوروف» وزیر خارجه روسیه نیز در بین این افراد است.

وزارتخانه های دفاع، اقتصاد، انرژی، صنعت و وزارت کشور روسیه نیز از جمله نام هایی است که در لیست تحریم ها دیده می شود.

وزارت خزانه داری آمریکا برخی از بازرگانان مطرح روس، همچون آبراموویچ، آبراموف، آلکپروف، دریپاسکا، فریمن، کسپراسکای و لیسین را نیز جزء افرادی اعلام کرد که احتمال دارد تحریم شوند. 

کد مطلب 4214028

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