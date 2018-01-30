زمین های دیم شهرستان بدره در انتظار ایستگاه پمپاژ آب سیمره

به گزارش خبرنگار مهر، زمین های حاصلخیز و مرغوب شهرستان بدره تشنه آب آن هم در کنار رودخانه خروشان سیمره است.

مهدی همتی یکی از اهالی روستای بدره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمین های کشاورزی ما در کنار سد سیمره است اما ما هیچ بهره برداری از آب این سد تاکنون نکرده ایم.

حسن زینی وند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بدره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه ایستگاه پمپاژ تلخاب، زید، و زرانگوش به منظور تامین آب ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه ایجاد شده است.

وی افزود: با اتمام این پروژه یک هزار و ۵۰۰ نفر بهره بردار و یک هزار و ۵۰ نفر خانوار با جمعیتی بالغ بر پنج هزار و ۳۰۰ نفر بهره مند می شوند.

با شروع این پروژه جرقه های امید به رونق کشاورزی در بین روستاییان به وجود آمده است.

پروژه ۳۵ درصد پیشرفت دارد

علی نصیری از اهالی این روستا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: احداث این ایستگاه باعث شد که مردم در روستای خود مشغول به کار شوند و به شهرها مهاجرت نکنند.

علی دوست محمدی مشاور پروژه پمپاژ این ایستگاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون این پروژه ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اگر به موقع تخصیص بودجه صورت گیرد در مدت زمان ۱۸ ماهه این پروژه را تحویل خواهیم داد.

اختصاص ۱۲ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه

سیروس مراد حاصلی فرماندار شهرستان بدره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال از محل اعتبارات عمرانی استان بیش از ۱۲ میلیارد ریال اعتبار به این طرح اختصاص پیدا کرده است.

وی گفت: سه طرح ایستگاه پمپاژ در برنامه کاری مسئولان قرار گرفته که با اجرای آنها بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی دیم شهرستان بدره به آبی تبدیل می شود.