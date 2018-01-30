ساختار تشکیلات ۱۲ فرمانداری هرمزگان ارتقاء پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی در نشست کمیته اصلاح ساختار، فرآیندها و فناوری‌های مدیریت استانداری هرمزگان، اظهار داشت: سازماندهی نیروی انسانی در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه استان باید براساس نیازهای روز این نهادهای حاکمیتی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: با توجه به توسعه روز افزون حوزه فناوری اطلاعات، تقویت این حوزه در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها تابعه استان مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان افزود: الکترونیکی شدن انتخابات و ارائه بسیاری از خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی به مردم ضرورت تقویت حوزه فناوری اطلاعات را در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه استان نسبت به گذشته دو چندان کرده است.

رئوفی از ارتقاء چارت تشکیلاتی فرمانداری‌های تابعه استان جهت ارائه خدمات بهتر به مردم شریف استان خبر داد و تصریح کرد: درتشکیلات جدید ابلاغی از سوی وزارت کشور تعداد معاونین فرماندار در فرمانداری‌های بندرعباس، میناب، بندرلنگه و قشم از دو معاون به سه پست معاونت ارتقاء پیدا کرده است که این امر در بهبود خدمات به مردم ساکن در این شهرستان‌ها نقش چشمگیری ایفاء خواهد کرد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار، فرآیندها و فناوری‌های مدیریت استانداری هرمزگان عنوان کرد: چهار فرمانداری فوق در چارت تشکیلاتی جدید از سه پست معاونت شامل پست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون برنامه ریزی و توسعه برخوردار شده‌اند که این امر در افزایش کارآمدی و پیشبرد امور در این فرمانداری‌ها نقش بسزایی خواهد داشت.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان در خصوص ارتقاء چارت تشکیلات سایر فرمانداری‌های استان، اظهار داشت: چارت تشکیلاتی هشت فرمانداری بشاگرد، رودان، ابوموسی، سیریک، حاجی آباد، پارسیان، بندرخمیر و بستک از پست سازمانی یک معاون فرماندار به دو پست سازمانی معاون فرماندار افزایش پیدا کرده است.

رئوفی خاطرنشان کرد: این هشت فرمانداری از دو پست سازمانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری در تشکیلات برخوردار شده‌اند که این امر در افزایش کارآمدی، بهبود ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مردم ساکن در این شهرستان‌ها تاثیر گذار خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت فرمانداری جاسک در تشکیلات جدید، تصریح کرد: تعداد پست معاونین فرماندار برای فرمانداری شهرستان جاسک در تشکیلات ابلاغی جدید تغییری پیدا نکرده است.

رئوفی از درجه بندی بخشداری‌های تابعه استان خبر داد و بیان داشت: تمامی بخشداری‌های ۳۸ گانه هرمزگان براساس دستورالعمل‌های وزارت کشور درجه بندی می‌شوند.

وی در خصوص آخرین وضعیت اختصاص پست معاون به بخشداری‌های تابعه استان، تصریح کرد: در تشکیلات جدید برای بخشداری‌های مستقل استان، پست معاون بخشدار پیش بینی شده است که این امر پس از ارزیابی و درجه بندی بخشداری‌های تابعه استان صورت می‌پذیرد و بخشداری‌هایی که شاخص‌های مورد نظر را کسب کنند پست معاون بخشدار به تشکیلات آنها اضافه خواهد شد.

در ادامه این نشست مدیرکل برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری هرمزگان گزارش کاملی از چگونگی بازنگری تشکیلات فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه استان ارائه کرد.

اسماعیل امیدوار افزود: به استناد بند ب ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاست‌ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.

دبیر کمیته اصلاح ساختار، فرآیندها و فناوری‌های مدیریت استانداری هرمزگان از ابلاغ تشکیلات مصوب جدید به فرمانداری‌های تابعه استان خبر داد و در این رابطه تصریح کرد: ساختار و تشکیلات مصوب جدید فرمانداری‌های استان جهت عملیاتی شدن توسط دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری به فرمانداری‌های تابعه استان ابلاغ شده است که امیدواریم با اجرایی شدن ساختار و تشکیلات جدید در فرمانداری‌های تابعه استان این امر جهش و تحرک بسیار خوبی در حوزه خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به مردم شریف استان و افزایش رضایتمندی آنها را در پی داشته باشد.