طرح بازآفرینی شهری در محله چاهستانی های بندرعباس اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست ستاد بازآفرینی شهری استان هرمزگان با اشاره به انتخاب محله چاهستانی های بندرعباس جهت اجرای طرح بازآفرینی شهری، عنوان کرد: با توجه به وجود بافت های فرسوده و حاشیه نشینی، طرح بازآفرینی شهری و توانمندسازی در این محله اجرا می شود.

وی ادامه داد: به جای پراکنده کاری باید تمامی تمرکز خود را روی این یک محله قرار دهیم و اقدام هایی همچون بازگشایی معابر و خیابان ها و ایجاد امکانات عمومی در این محله انجام شود.

استاندار هرمزگان افزود: تمامی دستگاه های اجرایی که در زمینه بهسازی بافت های فرسوده ماموریت دارند و همچنین دستگاه های خدمات رسان همچون آب، برق و مخابرات باید برای اجرای طرح بازآفرینی شهری در بندرعباس به میدان بیایند.

همتی تصریح کرد: نیاز است انسجام و هماهنگی خوبی برای اجرای طرح بازآفرینی در محله انتخاب شده در بندرعباس صورت گیرد و تمامی منابع خرد را برای این یک محله جمع کنیم تا اقدام خاص و شاخصی در آن صورت گیرد.

وی بیان داشت: محله چاهستانی های بندرعباس دارای ۱۰۶ هکتار وسعت است و بالغ بر سه هزار و ۳۰۰ خانوار در آن ساکن هستند که با اجرای طرح بازآفرینی شهری، امکانات عمومی و تفریحی، درمانی و ورزشی در آن ایجاد می شود و باید اقدام های لازم صورت گیرد تا طی سال جاری عملیات اجرایی این طرح آغاز شود.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: با اجرای این طرح در محله چاهستانی ها و با در نظرگرفتن نقاط ضعف و قوت آن، اجرای طرح بازآفرینی به موازات در دیگر محلاتی که در شهر بندرعباس در اولویت قرار دارند باید آغاز شود تا به طور متناسب این برنامه در تمامی محلات دارای بافت فرسوده و حاشیه نشینی اجرایی شود.

همتی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان پایلوت اجرای طرح بازآفرینی شهری در کشور است و باید تلاش کنیم با اجرای مناسب این طرح، این استان به الگویی در این زمینه برای دیگر مناطق تبدیل شود.