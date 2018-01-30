برنامه های دهه فجر رویکرد مردمی داشته باشد/اجرای ۵۰ گفتمان دینی

حجت الاسلام مختار کرمی در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان مسئولیت کمیته های قرآنی وتشکل های دینی ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر را برعهده دارد و برنامه های ارزشی توسط این دو کمیته تدارک دیده شده است.

وی بر اجرای برنامه های این ایام الله با رویکرد مردمی تاکید کرد و گفت: دفاع از انقلاب اسلامی وظیفه آحاد مردم به ویژه مسئولان است و در این راستا مسئولان باید زمینه را برای مشارکت و همراهی بهتر مردم در برنامه های دهه مبارک فجر فراهم کنند.

وی به برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان در این ایام اشاره کرد و اظهارداشت: اجرای ۵۰ گفتمان دینی با موضوع انقلاب اسلامی، برگزاری کارگاه های آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مساجد و برگزاری همایش تجلیل از فعالان و برترین های رسانه ای ازجمله برنامه های ما در دهه فجر امسال است.

برگزاری گفتمان های دینی در استان کردستان

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اضافه کرد: برگزاری کارگاه آموزشی بصیرت افزایی توسط بانوان، اجرای گفتمان های دانشجویی با موضوع بصیرت دینی توسط آموزش و پرورش، برگزاری مسابقه تفسیر سوره فجر ویژه مبلغات با همکاری بسیج طلاب و واحد رسانه و برگزاری مسابقه شعر و خاطره گویی توسط ادارات تبلیغات اسلامی با مشارکت ارشاد از دیگر برنامه ها ما در این ایام الله است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان برگزاری مسابقات روزنامه دیواری برای مدارس صدرا با موضوع انقلاب اسلامی، تجلیل از فجر آفرینان و پیشکسوتان عرصه شهادت و انقلاب، برگزاری نشست بصیرتی تشکل های دنی، کانون مداحان وشورای هیئات مذهبی و برگزاری کارگاه های بصیرت افزایی و تبیین اصول انقلاب اسلامی برای مسئولان تشکل های دینی و تبلیغی را از دیگر برنامه های این اداره کل در دهه فجر ذکر کرد.

حجت الاسلام کرمی افزود: در دهه فجر امسال کارگاه های آموزشی شناخت آسیب های فرهنگی و مقابله با آن توسط کانون های فرهنگی و تبلیغی و مسابقات نقاشی بین دانش آموزان توسط ماموستاها و روحانیون مستقر برگزار می شود.

برگزاری محفل قرآنی با حضور قاری بین المللی

وی به برنامه های کمیته قرآنی ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر هم اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۳۱ برنامه قرآنی توسط دستگاه های عضو این کمیته برای ایام الله دهه فجر امسال پیش بینی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به برگزاری محافل انس با قرآن کریم در ایام دهه مبارک فجر، اضافه کرد: از جمله برنامه های این کمیته برگزاری محفل انس با قرآن کریم در روستای نگل از توابع سنندج با حضور قاری بین المللی است.

حجت الاسلام کرمی عنوان کرد: برگزاری مسابقه پیامکی مفاهیم قرآن کریم، انتشار ویژه نامه طلیعه نورو برگزاری ۱۰ محفل و جشن انقلاب مشترک محوری با هماهنگی ومشارکت دستگاه های عضو کمیته از دیگر برنامه های کمیته قرآنی دهه مبارک فجر امسال است.

وی یکی از اولویت های اصلی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در ایام دهه مبارک فجر را برگزاری برنامه ها در مناطق روستایی عنوان کرد و گفت: در همین راستا تلاش شده است که به بهترین شکل ممکن در اجرایی برنامه ها عدالت رعایت شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان یادآور شد: نه تنها در برنامه های مناسبتی دهه مبارک فجر، بلکه در سایر برنامه های این اداره کل نیز تلاش می شود که به روستاها توجهی ویژه صورت گیرد و در این زمینه سازمان تبلیغات اسلامی در کشور پیشگام است.