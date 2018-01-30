محور قدیم تهران-ساوه باز شد/محور قدیم تهران-قم همچنان مسدود

سرهنگ حامد محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزادراه تهران-ساوه و نیز محور قدیم تهران-ساوه هم اکنون باز است.

وی افزود: تنها محور قدیم قم-تهران به عنوان محور اصلی و شریانی در غرب استان تهران بسته است، که تلاش برای بازگشایی این محور ادامه دارد.

رییس پلیس راه غرب استان تهران با بیان این که وضعیت راه ها علی رغم سرمای هوا عادی است، گفت: تلاش بر این است، که هرچه زودتر محور قدیم تهران-قم بازگشایی شود، اما زمان خاصی برای این اقدام را نمی توانم اعلام کنم.

وی از هموطنان خواست برای تردد در محورهای مواصلاتی غرب استان تهران از تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ استفاده کنند.