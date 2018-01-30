  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۲

جشن تکلیف دانش‌آموزان مدارس دخترانه در دوراهک برگزار شد

جشن تکلیف دانش‌آموزان مدارس دخترانه در دوراهک برگزار شد

بوشهر - دانش آموزان دختر مقطع سوم ابتدایی مدارس شهر دوراهک طی مراسمی و در فضای روحانی رسیدن به سن عبادت خدای متعال و انجام اعمال و تکالیف الهی را جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار دوراهک صبح سه‌شنبه در  مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان مدارس دخترانه در دوراهک گفت: تنها راه رسیدن به توسعه و تعالی کشور آموزش و پرورش خواهد بود.

هوشنگ احمدی با تبریک فرا رسیدن ماه شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: فرزندان ما با گام نهادن در مسیر معنویت و با تبعیت  از آموزه های دینی از ناهنجاری‌ها و معضلات دور می مانند و در زندگی شخصی و اجتماعی خود نیز موفق خواهند بود.

وی افزود: قدم گذاشتن در راه بندگی خداوند و اجرای فرامین الهی بزرگترین نعمت خداوند برای بشریت خواهد بود.

احمدی، تنها راه رسیدن به توسعه و تعالی کشور را آموزش و پرورش برشمرد و اظهار داشت: اگر بناست ما در فردای این سرزمین انسان‌های با نشاط، با اخلاق، با فضیلت، با معرفت، همدل، همنوا داشته باشیم باید به آموزش و پرورش توجه ویژه داشته باشیم.

شهردار دوراهک با بیان اینکه مجموعه شهرداری این شهر تاکنون در همه برنامه در کنار مدارس و آموزش و پروش بوده است و بعد از این نیز خواهد بود، گفت: ریل توسعه آغاز و پایانش از مدرسه است و همه باید خود را موظف بدانیم که به آموزش و پرورش کمک کنیم چرا که سرنوشت فرزندان ما در آینده در دست آموزش و پرورش امروز است.

توسعه فرهنگ حجاب و عفاف

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر نیز در این مراسم گفت: جشن تکلیف، آغاز درخشش روح خداپرستی در میان این فرشتگان زمینی است.

اسماعیل مختار زاده، هدف از برگزاری جشن تکلیف را ترویج فرهنگ دینی، قرآنی و توسعه فرهنگ حجاب و عفاف عنوان کرد و افزود: مراسم جشن تکلیف و قرائت سوگندنامه در این مراسم با هدف ترویج فرهنگ دینی، قرآنی و توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در مدارس برگزار شد تا روح معنوی در جامعه پرورش یابد.

وی یکی از هدف‌های دشمن را نفوذ در نوجوانان و جوانان برشمرد و اظهار داشت: دانش آموزان امروز عزیز که فرزندان امروز ملت ایران و مدیران فردای کشور هستند، باید با حضور فعال و شاداب در اجتماعات در مصونیت‌ بخشی مقابل نقشه های دشمن، نقش مؤثری ایفا کنند.

مختارزاده افزود: مدرسه و والدین دانش‌آموزان نقش اساسی در تربیت اسلامی و دینی دانش آموزان دارند و شما از امروز فصل جدید را در زندگی خود آغاز خواهید کرد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر، پایبندی والدین به تکالیف شرعی را به عنوان راه رسیدن به سعادت و آرامش روحی در زندگی برشمرد و گفت: دانش آموزان باید با شناخت دقیق از خطرات جنگ نرم دشمنان و با استفاده از فرصت‌ها خود را برای فردایی روشن که همان اداره کشور خواهد بود آماده سازند.

ترویج فرهنگ دینی و قرآنی

مدیر دبستان دخترانه صبا شهر دوراهک که میزبان این مراسم بود گفت: مدیریت و معلمان همه مدارس این شهر، با عشق و صمیمیت در تعلیم و تربیت دانش آموزان کوشا هستند و برگزاری جشن تکلیف نمونه بارز از فعالیت‌های آنها در راستای گسترش فرهنگ دینی است.

کبری عالیپور، ورود به سن تکلیف را یک رویداد زیبا و متعالی برشمرد و افزود: هدف از برگزاری مراسم جشن تکلیف و جشن عبادت، اشاعه ترویج فرهنگ دینی، قرآنی، توسعه عفاف و حجاب در مدارس و جامعه خواهد بود.

در این مراسم دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی با اجرای ویژه برنامه‌های مختلفی چون، خواندن سرود، قرائت سوگندنامه، شعر و دکلمه خوانی، رسیدن به سن تکلیف را جشن گرفتند. همچنین اهدای هدیه به دانش آموزان مکلف از برنامه‌های این جشن تکلیف بود.

کد مطلب 4214046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها