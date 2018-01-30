به گزارش خبرنگار مهر، شهردار دوراهک صبح سه‌شنبه در مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان مدارس دخترانه در دوراهک گفت: تنها راه رسیدن به توسعه و تعالی کشور آموزش و پرورش خواهد بود.

هوشنگ احمدی با تبریک فرا رسیدن ماه شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: فرزندان ما با گام نهادن در مسیر معنویت و با تبعیت از آموزه های دینی از ناهنجاری‌ها و معضلات دور می مانند و در زندگی شخصی و اجتماعی خود نیز موفق خواهند بود.

وی افزود: قدم گذاشتن در راه بندگی خداوند و اجرای فرامین الهی بزرگترین نعمت خداوند برای بشریت خواهد بود.

احمدی، تنها راه رسیدن به توسعه و تعالی کشور را آموزش و پرورش برشمرد و اظهار داشت: اگر بناست ما در فردای این سرزمین انسان‌های با نشاط، با اخلاق، با فضیلت، با معرفت، همدل، همنوا داشته باشیم باید به آموزش و پرورش توجه ویژه داشته باشیم.

شهردار دوراهک با بیان اینکه مجموعه شهرداری این شهر تاکنون در همه برنامه در کنار مدارس و آموزش و پروش بوده است و بعد از این نیز خواهد بود، گفت: ریل توسعه آغاز و پایانش از مدرسه است و همه باید خود را موظف بدانیم که به آموزش و پرورش کمک کنیم چرا که سرنوشت فرزندان ما در آینده در دست آموزش و پرورش امروز است.

توسعه فرهنگ حجاب و عفاف

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر نیز در این مراسم گفت: جشن تکلیف، آغاز درخشش روح خداپرستی در میان این فرشتگان زمینی است.

اسماعیل مختار زاده، هدف از برگزاری جشن تکلیف را ترویج فرهنگ دینی، قرآنی و توسعه فرهنگ حجاب و عفاف عنوان کرد و افزود: مراسم جشن تکلیف و قرائت سوگندنامه در این مراسم با هدف ترویج فرهنگ دینی، قرآنی و توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در مدارس برگزار شد تا روح معنوی در جامعه پرورش یابد.

وی یکی از هدف‌های دشمن را نفوذ در نوجوانان و جوانان برشمرد و اظهار داشت: دانش آموزان امروز عزیز که فرزندان امروز ملت ایران و مدیران فردای کشور هستند، باید با حضور فعال و شاداب در اجتماعات در مصونیت‌ بخشی مقابل نقشه های دشمن، نقش مؤثری ایفا کنند.

مختارزاده افزود: مدرسه و والدین دانش‌آموزان نقش اساسی در تربیت اسلامی و دینی دانش آموزان دارند و شما از امروز فصل جدید را در زندگی خود آغاز خواهید کرد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر، پایبندی والدین به تکالیف شرعی را به عنوان راه رسیدن به سعادت و آرامش روحی در زندگی برشمرد و گفت: دانش آموزان باید با شناخت دقیق از خطرات جنگ نرم دشمنان و با استفاده از فرصت‌ها خود را برای فردایی روشن که همان اداره کشور خواهد بود آماده سازند.

ترویج فرهنگ دینی و قرآنی

مدیر دبستان دخترانه صبا شهر دوراهک که میزبان این مراسم بود گفت: مدیریت و معلمان همه مدارس این شهر، با عشق و صمیمیت در تعلیم و تربیت دانش آموزان کوشا هستند و برگزاری جشن تکلیف نمونه بارز از فعالیت‌های آنها در راستای گسترش فرهنگ دینی است.

کبری عالیپور، ورود به سن تکلیف را یک رویداد زیبا و متعالی برشمرد و افزود: هدف از برگزاری مراسم جشن تکلیف و جشن عبادت، اشاعه ترویج فرهنگ دینی، قرآنی، توسعه عفاف و حجاب در مدارس و جامعه خواهد بود.

در این مراسم دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی با اجرای ویژه برنامه‌های مختلفی چون، خواندن سرود، قرائت سوگندنامه، شعر و دکلمه خوانی، رسیدن به سن تکلیف را جشن گرفتند. همچنین اهدای هدیه به دانش آموزان مکلف از برنامه‌های این جشن تکلیف بود.