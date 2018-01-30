به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، زهرا یعقوب‌نژاد با اشاره به تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان هرمزگان، عنوان کرد: این سند ملی براساس اسناد فرادستی از جمله سند چشم انداز نظام، سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سند آمایش سرزمین و ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور به منظور تلاش برای احقاق حقوق همه مردم تدوین می‌شود.

وی ادامه داد: تحقق عدالت جنسیتی و توسعه ظرفیت‌های ملی در راستای محقق ساختن اقتصاد مقاومتی با تاکید بر شناسایی و رصد شاخص‌های موثر بر وضعیت زنان و خانواده و توجه ویژه به نقش سازنده زنان و بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی آنها در فرآیند توسعه پایدار متوازن از اهداف تدوین این سند است.

مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری هرمزگان افزود: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان هرمزگان با رویکرد توانمندسازی در چهار بعد دانش، سلامت، امنیت و آگاهی، مطالعه وضعیت موجود و تحلیل آنها، ارائه راهکار و معرفی شاخص ها تدوین می‌شود.

یعقوب‌نژاد بیان داشت: شناسایی وضع موجود زنان و خانواده در استان‌ها بر مبنای اطلاعات پایه مستند، ارزیابی وضع موجود براساس مقایسه داده‌ها با میانگین کشوری با لحاظ تفکیک جنسیتی تا حد ممکن و فهرست بندی مشکلات و فرصت‌های مهم از اهداف تدوین این سند است.

وی تجزیه و تحلیل علل اصلی مسائل و خلاهای ظرفیتی، اولویت بندی مسائل، تدوین نتایج مورد انتظار از توسعه جهت حل مسائل با استفاده از زبان تغییر، برنامه ریزی عملیاتی مکان محور برای بهبود وضعیت زنان و خانواده و تدوین طرح پایش و ارزیابی را از دیگر اهداف تدوین این سند بیان کرد.

مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری هرمزگان تصریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پرداختن به مساله تحکیم خانواده از طریق ظرفیت سازی، ارتقای تاب آوری فردی و اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی خانواده را از جمله اولویت‌های کاری خود قلمداد می‌کند و با برنامه ریزی مشارکتی و با استفاده از دانش، تجربه و مهارت‌های موجود در لایه‌های مختلف، سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده را در استان‌های کشور تدوین کرده و به مرحله اجرا می‌رساند.

یعقوب‌نژاد اضافه کرد: دفتر امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی تخصصی استان و مشارکت مدنی با توجه به ظرفیت و به فراخور شرایط منطقه‌ای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان را تدوین می‌کند.