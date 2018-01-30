افزایش ۴۰۰ دفتر خدمات الکترونیکی/ ۲۰ میلیون پرونده تکراری داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری با اشاره به فعالیت سامانه سخا گفت: ثبت دادخواست های قضایی در این سامانه به همراه ۱۴ خدمت قضایی دیگر انجام می شود. در ابتدا مقاومت شدیدی در دستگاه قضا با برون سپاری این خدمات به بخش خصوصی وجود داشت.

وی افزود: دفاتر خدمات قضاییه با هدف برون سپاری به بخش خصوصی ایجاد شد و فعلا ۳۰۰ دفتر و تا پایان سال به ۷۰۰ دفتر می رسد.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به مزایای ثبت خواست الکترونیک اشاره و تصریح کرد: بدون جابه جایی مکانی برای ثبت دادخواست وجود ندارد و اگر پرونده ای در شهر دیگر مفتوح شده باشد از سایر شهرها قابل پیگیری است.

شهریاری اظهار داشت: ۹ میلیون پرونده غیرتکراری در قوه قضاییه و شورای حل اختلاف وجود دارد که سه الی ۴ میلیون آن در سامانه الکترونیکی ثبت الکترونیک می‌شود. علاوه بر این ۲۰ میلیون پرونده تکراری داریم.

شهریاری با اشاره به اینکه پیش از اجرای ابلاغ الکترونیک، ۸۰درصد ابلاغ ها به مقصد نمی رسید، گفت: اکنون این مشکلات حل شده است.

وی به فعالیت سامانه سنا اشاره کرد و گفت: هرگونه فعالیت دفتری قاضی و کارمندان دادگاه در این سامانه ثبت و رصد می شود.

وی همچنین از رصد فعالیت دادستانی ها و دادستان ها هم خبر داد.

شهریاری با بیان اینکه پیش از الکترونیکی‌شدن صدور ابلاغ ها برخی ماموران درخواست اخذ رشوه داشتند، گفت: در زمان ابلاغ دستی متاسفانه این موارد را شاهد بودیم.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: برای زندانیان جرایم ۵تا۸ به دنبال اجرای طرح پابند الکترونیک هستیم. در حال حاضر ۳۳زندانی با طرح پابند الکترونیک در خانه هایشان زندانی هستند. حتی یک زندانی که به‌دنبال اشتغال بود با استفاده از این پابند های الکترونیک در حال حاضر در محدوده ای تعریف شده اقدام به مسافرکشی می کند و مدت زمان کیفر را نیز سپری می‌کند.

۴۰ هزار کاربر در شبکه ملی عدالت بدون اتصال به اینترنت با هم در ارتباط هستند

وی اظهارداشت: ۴۰ هزار کاربر در شبکه ملی عدالت بدون اتصال به اینترنت با هم در ارتباط هستند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با انتقاد از موازی کاری ها گفت: در راستای تحقق‌دولت الکترونیک نهادها و سازمان های متعددی خود را متولی می‌دانند که تا کنون این امر محقق نشده است.