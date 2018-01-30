  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۵

کنترل ۹۰ درصد شهر عدن در دست نیروهای جنوبی یمن

کنترل ۹۰ درصد شهر عدن در دست نیروهای جنوبی یمن

گزارش های رسانه ای خبر دادند که نیروهای مسلح جنوب یمن بعد از درگیری با نیروهای وابسته به رئیس جمهوری مستعفی یمن کنترل ۹۰ درصد شهر عدن را به دست گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بر اساس گزارش های منتشر شده، گروه های مسلح وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن توانسته اند کنترل ۹۰ درصد شهر عدن را به دست بگیرند.

همچنین این نیروها آخرین پایگاه نظامی وابسته به نیروهای «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری فراری یمن را تحت محاصره خود درآورده و آن را گلوله باران کردند.

درگیری میان دو طرف روز گذشته بار دیگر از سر گرفته شد. بعد از آنکه شورای انتقالی جنوبی یمن که مورد حمایت امارات است پیشتر خواستار سرنگونی دولت عبدربه منصور هادی شده بود مهلتی برای رئیس جمهوری مستعفی یمن تعیین کرده بود تا دولت خود را برکنار کند.

در پایان این مهلت شورای انتقالی جنوبی خواستار برگزاری تظاهرات اعتراضی در عدن شده و دولت عبدربه منصور هادی با صدور بیانیه ای خواستار خویشتن داری شده و اعلام کرده بود که هرگونه تجمع اعتراضی در شهر عدن ممنوع است. بعد از آن بود که درگیریها در این شهر میان دو طرف شدت گرفت.

کد مطلب 4214051
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها