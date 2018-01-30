پاکستان خرید تسلیحات نظامی روسی را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، «قاضی خلیلالله» سفیر پاکستان در روسیه گفت که اسلامآباد قصد دارد همکاری فنی و نظامی خود را با مسکو گسترش دهد.
وی افزود که همکاری نظامی پاکستان و روسیه دائما در حال افزایش است و تماسها در سطوح عالی ادامه دارد.
به گفته وی، طی چند سال اخیر، روابط دوجانبه بین پاکستان و روسیه تقویت شده است و از آنجایی که سیستمهای تسلیحاتی روسیه به خوبی با مدلهای مشابه دیگر کشورهای رقیب برابری می کند، واردات تسلیحات نظامی روسی از اولویتهای آینده اسلامآباد خواهد بود.
لازم به ذکر است که روسیه اخیرا بالگردهای «ام آی-۳۵» را به پاکستان تحویل داده است و در سال گذشته میلادی، مقامات پاکستانی از علاقهمندی خود برای خرید تانکهای روسی «تی-۹۰» و سیستم پدافند هوایی خبر دادند.
نظر شما