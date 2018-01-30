«راز خیام» امیرحسین طریقت منتشر می شود/ همراهی نوازندگان اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر، «راز خیام» عنوان تازه ترین آلبوم سالار عقیلی در مقام خواننده است که به زودی به آهنگسازی امیرحسین طریقت روانه بازار موسیقی می شود. این آلبوم توسط بهزاد عبدی برای ارکستر تنظیم‌ شده و توسط ارکستر ناسیونال اوکراین به اجرا درآمده است.

«راز خیام» دارای ۶ قطعه به نام‌های «سرمست»، «جهان گذران»، «ره دور»، «دست افشان»، «جام لطیف» و «اسرار ازل» روی رباعیات خیام است.

علی طریقت نوازنده سه‌تار، محمد طریقت نوازنده دف، آزاد میرزاپور و هیلا فیض پور نوازنده تار، سینا جهان آبادی نوازنده کمانچه، رضا طریقت نوازنده قیچک، صدا سدیفی و امیرحسین مختاری نوازنده قانون، نوشین پاسدار و آرش سعیدیان نوازنده عود، امیرحسین طریقت نوازنده سازهای کوبه ای هنرمندانی هستند که همراه با نوازندگان ارکستر ناسیونال اوکراین گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

بهزاد عبدی علاوه بر تنظیم قطعات برای ارکستر به‌عنوان ناظر ضبط این اثر نیز حضورداشته است. صدابرداری آلبوم بر عهده حمید عسگری در استودیو پارس و «خانه صدا» اوکراین و میکس بوده و مسترینگ آن نیز در استودیو پاپ توسط امید اصغری انجام‌ گرفته است.

«راز خیام» با آهنگسازی امیرحسین طریقت و تنظیم بهزاد عبدی به همت موسسه فرهنگی هنری «نای و نی» به مدیریت مهدی کاشی به‌زودی منتشر و در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.