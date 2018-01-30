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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۴

فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) ایلام تاکید کرد:

لزوم بهره مندی از ظرفیت بسیج برای حل مشکلات جامعه

لزوم بهره مندی از ظرفیت بسیج برای حل مشکلات جامعه

ایلام-فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) ایلام بر لزوم بهره مندی از ظرفیت بسیج برای حل مشکلات جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی در نشست مجمع بسیجیان استان با اشاره به اهمیت شناسایی و اولویت بندی نیازهای جامعه، اظهار داشت: با بهره مندی از ظرفیت اقشار بسیج راهکارهای عملی برای برون رفت از مشکلات و چالش های پیش روی جامعه ارائه کرد.

وی افزود: یکی از این طرح ها این است که نیازهای جامعه را باید در مرحله اول احصا کنیم و متناسب با نیازها،  طرح را ارائه و بررسی و نیز برای حل آن اقدام کنیم .

حسینی تصریح کرد: مشکلات زیادی در جامعه است که می توان از ظرفیت بسیج راه حل های عملیاتی قابل اجرایی با بهره وری زیاد و زود بازده به مدیریت استان و کشور ارائه داد که بتوانیم امنیت آسایش و رفاه جامعه را فراهم کنیم.

کد مطلب 4214060

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