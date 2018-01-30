لزوم بهره مندی از ظرفیت بسیج برای حل مشکلات جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی در نشست مجمع بسیجیان استان با اشاره به اهمیت شناسایی و اولویت بندی نیازهای جامعه، اظهار داشت: با بهره مندی از ظرفیت اقشار بسیج راهکارهای عملی برای برون رفت از مشکلات و چالش های پیش روی جامعه ارائه کرد.

وی افزود: یکی از این طرح ها این است که نیازهای جامعه را باید در مرحله اول احصا کنیم و متناسب با نیازها، طرح را ارائه و بررسی و نیز برای حل آن اقدام کنیم .

حسینی تصریح کرد: مشکلات زیادی در جامعه است که می توان از ظرفیت بسیج راه حل های عملیاتی قابل اجرایی با بهره وری زیاد و زود بازده به مدیریت استان و کشور ارائه داد که بتوانیم امنیت آسایش و رفاه جامعه را فراهم کنیم.