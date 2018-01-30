تولید ۹ هزار بسته گلدوزی در کارگاه های خیریه گندم

به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار، کمپانی یونیکلو که ژاپنی و متعلق به فست ریتلینگ می باشد، پروژه گلدوزی خود را بر عهده کارگاه های ایرانی قرار داده است. این پروژه هرساله در کشورهای مهاجرپذیر و در جهت حمایت از نیازمندان صورت می گیرد و موسسه کنشگران توسعه پارس (گندم) با معرفی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ایران توانسته است برای اولین بار این پروژه را در ایران به اجرا درآورد.

مدت اجرای این پروژه در هر کشور دوماه ماه بوده است اما به دلیل تاخیر شرکت ژاپنی در ارسال مواد اولیه، این زمان به یک ماه تقلیل یافت. تولید این گیفت ها در کارگاه های دو استان تهران (شهر ری) و یزد موسسه کنشگران توسعه پارس (گندم) آغاز شد و در مدت یک ماه ۹۰۰۰ گیفت مورد تایید این سازمان آماده و ارسال شد.

موسسه کنشگران توسعه پارس دارای سه کارگاه خیاطی جهت توان افزایی زنان سرپرست خانوار در سه شهر تهران، گرگان، یزد و یک کارگاه سوزن‌دوزی در استان سیستان و بلوچستان می باشد.

پروژه گلدوزی یونیکلو، پروژه‌ای مشترک با شرکت لادوری (Ladureé) است و طراحی این گیفت‌ها توسط این برند صورت گرفته است. گیفت‌هایی که با زحمت و تلاش پناهندگان سراسر جهان تهیه می شود، جهت قدردانی به افرادی که در پروژه اهدای لباس‌های خود برای ارسال به آفریقا و افراد نیازمند شرکت می‌کنند، هدیه می‌شوند و هدف شرکت یونیکلو از این کار، قدردانی و جلب رضایت تمامی خیرین حاضر در این پروژه هاست.

لازم به ذکر است شرکت یونیکلو در سال ۱۹۴۹ در توکیوی ژاپن فعالیت خود را در زمینه تولید پوشاک آغاز کرده است. این شرکت در ۲۰ کشور از جمله آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه و ... فروشگاه دارد که در زمینه تولید البسه و تی‌شرت‌هایی که کارهای دست روی آن اپلیکه (وصل) می‌شود شهرت جهانی دارد. بخش دیگری از فعالیت‌های این شرکت دریافت لباسهای دست دوم و شستشوی آنها و ارسال به کشورهای نیازمند می‌باشد.

گیفت‌ها گلدوزی بر روی طرح چاپ شده ماکارون روی جنس نمد است و پاپیونی در بالای آن وصل می‌شود. تمامی این فرآیند با دست و بدون دخالت چرخ انجام می‌گیرد که ارزش بالایی به این هدیه می‌دهد.