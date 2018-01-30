دیدار اسکی بازان اعزامی به المپیک زمستانی با سفیر کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، بیست و سومین دوره بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸از بیستم بهمن ماه تا ششم اسفند ماه در پیونگ چانگ کره جنوبی برگزار می‌شود. سید ستار صید و سمانه بیرامی باهر در رشته اسکی کراس کانتری و محمد کیادربندسری و فروغ عباسی در رشته اسکی آلپاین چهار نماینده ایران در بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ خواهند بود.

در همین راستا عصر روز گذشته مسئولان فدراسیون اسکی به همراه کادر فنی و اسکی بازان اعزامی به بازیهای المپیک زمستانی و مهندس شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک میهمان ضیافت شام سفیر کره جنوبی بودند. در این ضیافت سفیر کره جنوبی ضمن ابراز موفقیت برای تیم ملی اسکی اعزامی به پیونگ چانگ گفت: بدون تردید کره جنوبی با تهیه بهترین امکانات در تدارک میزبانی خوب بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸ بوده و امیدوارم تیم ملی اسکی اعزامی ایران خاطرات خوشی از حضور در این بازیها داشته باشد.

سپس دبیر کل کمیته ملی المپیک ضمن قدردانی از سفیر کره جنوبی در برگزاری ضیافت شام تیم ملی اسکی ایران خاطر نشان کرد: دو کشور ایران و کره جنوبی همواره دارای روابط خوب ورزشی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده و از همکاری های سفارت کره جنوبی با کمیته ملی المپیک قدر دانی نموده و تردید نداریم کره ای ها با تجربه ای که در میزبانی بازیهای مختلف آسیایی و جهانی دارند بازیهای المپیک ۲۰۱۸ زمستانی را هم بنحوی مطلوب برگزار خواهند کرد.

شهنازی تصریح کرد: اگر چه همچون ادوار گذشته انتظار مدال از تیم ملی اسکی اعزامی کشورمان در بازیهای المپیک زمستانی نداریم ولی با زحماتی که مسئولین فدراسیون و کادر فنی کشیده اند و انگیزه ای که در بین نفرات اعزامی دیده می شود قطعا شاهد نتایج در خور شایسته ای برای نمایندگان کشورمان درمصاف با رقبای قدرتمند المپیکی خواهیم بود.