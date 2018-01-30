جدال نفت برای صدرنشینی در هفته سیزدهم لیگ برتر هندبال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ برتر بانوان جمعه ۱۳ بهمن برگزار و تیم صدرنشین نفت و گاز گچساران میزبان شهید چمران لارستان است ، تیم تاسیسات دریایی به مصاف شهرداری شاهین شهر می رود و در اصفهان هیات هندبال این شهر پذیرای بهمن بهبهان خواهد بود.

برنامه کامل دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر هندبال بانوان:

* شهرداری شاهین شهر - تاسیسات دریایی تهران

* هیات هندبال اصفهان - بهمن بهبهان

* نفت و گاز گچساران - شهید چمران لارستان

تیم هیات هندبال کردستان در این هفته استراحت دارد.

تا پایان هفته دوازدهم لیگ برتر بانوان تیم های نفت و گاز گچساران، تاسیسات دریایی و شهید چمران لارستان در رده های اول تا سوم قرار دارند.