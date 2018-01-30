جدال نفت برای صدرنشینی در هفته سیزدهم لیگ برتر هندبال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ برتر بانوان جمعه ۱۳ بهمن برگزار و تیم صدرنشین نفت و گاز گچساران میزبان شهید چمران لارستان است ، تیم تاسیسات دریایی به مصاف شهرداری شاهین شهر می رود و در اصفهان هیات هندبال این شهر پذیرای بهمن بهبهان خواهد بود.
برنامه کامل دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر هندبال بانوان:
* شهرداری شاهین شهر - تاسیسات دریایی تهران
* هیات هندبال اصفهان - بهمن بهبهان
* نفت و گاز گچساران - شهید چمران لارستان
تیم هیات هندبال کردستان در این هفته استراحت دارد.
تا پایان هفته دوازدهم لیگ برتر بانوان تیم های نفت و گاز گچساران، تاسیسات دریایی و شهید چمران لارستان در رده های اول تا سوم قرار دارند.
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