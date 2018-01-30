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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱

جدال نفت برای صدرنشینی در هفته سیزدهم لیگ برتر هندبال بانوان

جدال نفت برای صدرنشینی در هفته سیزدهم لیگ برتر هندبال بانوان

هفته سیزدهم لیگ برتر هندبال بانوان جمعه ۱۳ بهمن با سه دیدار برگزار می شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ برتر بانوان جمعه ۱۳ بهمن برگزار و تیم صدرنشین نفت و گاز گچساران میزبان شهید چمران لارستان است ، تیم تاسیسات دریایی به مصاف شهرداری شاهین شهر می رود و در اصفهان هیات هندبال این شهر پذیرای بهمن بهبهان خواهد بود.

برنامه کامل دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر هندبال بانوان:

* شهرداری شاهین شهر - تاسیسات دریایی تهران
* هیات هندبال اصفهان - بهمن بهبهان
* نفت و گاز گچساران - شهید چمران لارستان

تیم هیات هندبال کردستان در این هفته استراحت دارد.

تا پایان هفته دوازدهم لیگ برتر بانوان تیم های نفت و گاز گچساران، تاسیسات دریایی و شهید چمران لارستان در رده های اول تا سوم قرار دارند.

کد مطلب 4214078

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