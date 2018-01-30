۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۷

پیام تبریک رئیس کمیته بین المللی المپیک به رضا صالحی امیری

توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در نامه ای انتخاب سید رضا صالحی امیری بعنوان رئیس کمیته ملی المپیک ایران را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در متن نامه رئیس کمیته بین المللی المپیک آمده است:

جناب آقای سید رضا صالحی امیری 
رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران 
  
به نمایندگی از کمیته بین المللی المپیک، اجازه می خواهم صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت انتخاب شما به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸  ابراز  نموده و بهترین ها  را برای یک دوره چهار ساله موفقیت آمیز آرزو نمایم. 

 کمیته بین المللی المپیک مشتاقانه همکاری مثمر ثمر با کمیته ملی المپیک شما را دنبال می نماید و در خدمت شما هستیم تا همچنان  از آن کمیته ملی المپیک حمایت و در اجرای ماموریت و فعالیت های روزمره،شما را یاری نماییم.

زینب حاجی حسینی

