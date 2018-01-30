ثبت نام مرکز امور مشاوران حقوقی تا ۱۲ بهمن تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، ‌از بین واجدین شرایط نسبت به جذب متقاضیان اخذ پروانه کارشناس رسمی از طریق آزمون اقدام به عمل می آورد.

ثبت نام این آزمون از هجدهم دی ماه آغاز و تا هشت بهمن ادامه داشت اما با توجه به استقبال و درخواست داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسان رسمی قوه قضائیه با موافقت ریاست مرکز امورمشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مهلت ثبت نام تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ تمدید شد.

واجدین شرایط می تواند به سایت http://modiriat.org/ مراجعه کنند.