۷ محور در کشور به دلیل بارش برف و یخ زدگی مسدود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راه راهور ناجا اعلام کرد: برابر آخرین گزارش های دریافتی تا این لحظه در استان کردستان(اکثر محورها) و در استان قزوین(محور قزوین-همدان گردنه ی آوج) بارش برف گزارش شده است.

همچنین استانهای سمنان (محور سمنان-فیروزکوه)، اصفهان (محورهای داران-الیگودرز، اصفهان-نطنز، نجف آباد-داران)و مرکزی (محور دلیجان-اصفهان) مه گرفتگی همراه با کاهش دید گزارش شده است.

براساس گزارش پلیس راهور ناجار ترافیک در مسیر ساوه به تهران جنوب به شمال و محور تهران-قم شمال به جنوب سنگین و باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین (محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج (محدوده پل فردیس تا گرمدره ) نیمه سنگین است.

همچنین محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان، محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز، محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان، محور یاسوج-پادنا در استان کهگیلویه و بویراحمد بعلت بارش برف مسدود می باشد و محور جایگزین یاسوج-سمیرم-پادنا است.

علاوه بر آن در استان های اردبیل و گیلان محور پونل -خلخال به علت بارش شدید برف و عدم ایمنی کافی، محور های قدیم تهران-ساوه و قدیم تهران-قم به علت یخ زدگی و عدم ایمنی کافی و در استان زنجان محورهای دندی-تخت سلیمان و زنجان-تهم-چورزق بعلت یخ زدگی و عدم ایمنی کافی مسدود هستند.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.