نگرانی ائتلاف عربستان از سقوط عدن و تلاش برای آرام کردن اوضاع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در بیانیه منتشر شده از سوی ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان آمده است: با توجه به حوادث عدن و درگیری میان نیروهای مسلح و کشته شدن غیر نظامیان ما از تمام طرف ها می خواهیم تا آرامش خود را حفظ کرده و سریعا تمام درگیری ها در این شهر متوقف شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: ائتلاف عربی بر اتخاذ تمام اقدامات لازم برای بازگرداندن امنیت و ثبات به عدن تاکید دارد. از تمام مردم یمن می خواهیم که بر اهداف اساسی خود و بازگرداندن امنیت و ثبات به کشور و حل و فصل تمام مسائل از طریق راه کارهای موجود تمرکز کنند.

محافل خبری اعلام کردند که درگیری بین نیروهای «عبد ربه منصور هادی»، رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن که مورد حمایت عربستان قرار دارد با نیروهای شورای انتقالی جنوب (نیروهای مورد حمایت امارات عربی متحده) در مناطق مختلف عدن همچنان ادامه دارد به طوریکه کنترل ۹۰ درصد این شهر به دست نیروهای جنوب افتاده است.