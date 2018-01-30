به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اکبریان در هشتمین همایش فولاد با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران گفت: بسیاری از تولیدکنندگان نگران تامین مواد اولیه و فروش کالاهای خود هستند که بر این اساس بارها مشکلات بخش خصوصی مطرح ولی راه حلی برای آن لحاظ نشده است؛ ضمن اینکه تولید کنسانتره امروز ٢٨ میلیون تن، گندله ٢٤ میلیون تن و ظرفیت در دست اجرا ٥٠ میلیون تن است.

رییس انجمن سنگ آهن افزود:دسترسی محدود به منابع بانکی و تسهیلات گران قیمت مشکل ساز شده و وثایق قابل تامین نیست؛ ضمن اینکه تامین مالی در بورس نیز به سختی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: قوانین هنوز شفافیت لازمه را ندارد و چگونگی محاسبات مالیات دولتی و عوارض دولتی مشخص نیست؛ ضمن اینکه فروش با قیمت بالا، رقابت مخرب و هزینه بالای حمل و نقل سبب کاهش قدرت رقابت و تولید شده است.

به گفته اکبریان، دستور وزیر صنعت برای نظرخواهی از بخش خصوصی در تصمیم گیری ها مهم بود ولی انتظار داریم دولت ساختار بازار داخلی سنگ آهن را اصلاح کرده و در قیمت گذاری محصولات دخالت نکند؛ ضمن اینکه سیاستهای تشویقی باید برای اکتشافات و تولیدات سنگ آهن در نظر گرفته شود.

اکبریان گفت: کاهش قدرت چانه زنی تولیدکنندگان در بازار اکنون مشکل ساز شده و فعالیت بسیاری از تولیدکنندگان سنگ آهن را در بخش کوچک و متوسط متوقف می کند.