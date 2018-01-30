جشن انقلاب در ۴۰ مسجد استان قزوین برگزار می شود

حجت الاسلام علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مهمترین برنامه های کمیته مساجد ستاد دهه فجر در استان گفت: دهه مبارک فجر به عنوان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی بشمار می رود و هر سال با برگزاری برنامه های مختلف تلاش می شود دستاوردهای انقلاب برای مردم تشریح شود.

وی افزود: با تشکیل کمیته های مختلف برنامه های متنوعی در عرصه های فرهنگی، هنری، ورزشی وسایر عرصه ها پیش بینی شده و امسال در مساجد هم برنامه هایی تدارک دیده شده که اجرا می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به تقارن ایام فاطمیه با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مقرر شده با رعایت حرمت این ایام، برنامه های دهه فجر برگزار شود.

حجت الاسلام رمضانی یادآورشد: مهمترین برنامه دهه فجر، راهپیمایی ۲۲ بهمن است که در این مراسم اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همپای مردم ایران اسلامی حضور پرشور و با شکوهی خواهند داشت.

رمضانی بیان کرد: کمیته مساجد دهه فجر استان هم به منظور هرچه باشکوه تر برگزار شدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برنامه های شاخصی را در مساجد استان اجرا می کند که امیدواریم گروههای مختلف مردم بویژه جوانان در آنها شرکت کنند.

جشن انقلاب در ۴۰ مسجد

وی یادآورشد: این برنامه ها شامل گردهمآیی ائمه جماعات، اعزام روحانیون و سخنرانان به روستاها با همکاری تبلیغات اسلامی، اعزام کارشناسان مشاوره و حقوقدان به مساجد با همکاری بسیج محلات است.

مسئول کانون های فرهنگی مساجد استان بیان کرد: یکی از کارهای ما شناسایی مساجدی است که در روستاها ظرفیت برگزاری مراسم را دارند که در این راستا ۱۰ شب برنامه توسط دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین در دهه فجر در روستاها برگزار می شود.

مسئول کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان قزوین افزود: برگزاری همایش نقش مساجد و روحانیت در شکل گیری انقلاب اسلامی در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین از برنامه هایی مهمی است که با حضور روحانیون، ائمه جماعات و مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد استان برگزار می شود.

وی اظهارداشت: با توجه به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب امسال در یک حرکت نمادین جشن دهه فجر در ۴۰ مسجد شاخص استان برگزار می شود.

حجت الاسلام رمضانی گفت: طرح ختم صلوات و ختم قرآن کریم، قرائت ۲ صفحه از قرآن کریم هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء و تقدیم به شهدا و امام خمینی (ره)، غبارروبی مزار شهدا، پخش سرود و نواهای انقلاب قبل از نماز مغرب و عشاء از بلندگوهای مسجد، برگزاری نمایشگاه کتاب، پوستر و دفتر تحریر ایرانی اسلامی، بزرگ داشت شهدای انقلاب محله، پخش کلیپ و مستند انقلاب در مساجد، مسابقات ورزشی و مسابقه حفظ سوره فجر از دیگر برنامه های ایام دهه فجر در مساجد استان است.

وی افزود:همچنین نشست سیاسی، مسابقه روزنامه دیواری، تجلیل از مبارزان رژیم ستم شاهی، برپایی نمایشگاه فجر، مراسم جشن انقلاب لاله ها همراه با دعوت از مبارزان انقلابی و اجرای سرود در این ایام پیش بینی شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین یادآورشد: اجرای تئاتر در ۱۰ مسجد در قزوین توسط گروه های نمایشی با موضوع انقلاب اسلامی، آذین بندی مساجد و محله ها، برگزاری مسابقات سرود کلاسی، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی، برگزاری مسابقات نقاشی، نشریات دیواری، مشاعره فجر، مقاله نویسی، نامه ای به شهدای انقلاب و حضور در گلزار شهدا از دیگر برنامه های کانون های مساجد استان در ایام دهه فجر است که می تواند مورد توجه علاقمندان قرار گیرد.

حجت الاسلام رمضانی گفت: برگزاری گفتمان با موضوع بررسی جایگاه جمهوری اسلامی در جهان معاصر، بررسی ریشه های انقلاب، نقش ولایت فقیه در جمهوری اسلامی، بررسی حکومت اسلامی و نظام های غربی، نقش مقام معظم رهبری در استمرار موفقیت های جمهوری اسلامی و بررسی دستاوردهای جمهوری اسلامی و برگزاری پرسمانهای دانش آموزی با موضوع ولایت فقیه، قانون گرایی، مدگرایی و هویت ملی از دیگر برنامه های کانون های مساجد در قزوین است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین اظهارداشت: تجلیل از کانون های فرهنگی هنری مساجد برتر، برگزاری مسابقه حرکات نمایشی ورزش های رزمی، برپایی ایستگاه خلاقیت، مسابقه ساخت کاردستی بازیافتی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کانون های مساجد استان اجرا می شود.