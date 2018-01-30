هیلی: راه نجات برجام اقدام علیه برنامه موشکی ایران است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «نیکی هیلی» سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید دولت واشنگتن تلاش میکند تا با منحرف کردن توجه اعضای شورای امنیت از برجام، آنها را به تمرکز بر برنامه موشکی و دیگر خطاهای غیرهستهای ایران (!) ترغیب کند.
وی که دیروز دوشنبه سفرای شورای امنیت را به ضیافت کاخ سفید آورد تا در نمایشی ساختگی ایران را متهم به فروش موشک به حوثیهای یمن کند؛ مدعی شد: تلاشهای ملموس جهانی برای تنبیه ایران از بابت نقض قطعنامههای شورای امنیت پیرامون موشکهای بالستیک، میتواند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای ماندن در توافق هستهای متقاعد کند.
هیلی همچنین متذکر شد که فرانسه به عنوان یکی از مذاکرهکنندگان کلیدی توافق هستهای ۲۰۱۵، اخیراً ایران را به دلیل نقض قطعنامههای مربوط به موشکهای بالستیک مورد حملات لفظی قرار داده است.
وی در ادامه اظهارات خود گفت: این اقدام جواب میدهد. آنها رفتهرفته درک میکنند اگر درباره موارد نقض شده صحبت نکنیم آن وقت این آمریکا است که میگوید همه چیز شرمآور است.
ادعاهای عجیب هیلی درحالی مطرح میشود که طرفین اروپایی برجام از سوی آمریکا تحت فشار هستند تا راهی برای اعمال تغییرات مورد نظر ترامپ در توافق هستهای ایجاد کنند. این درحالی است که ایران هرگونه مذاکره مجدد درباره برجام را منتفی دانسته و برخورداری از برنامه موشکی را با تاکید بر اهمیت دفاعی آن، حق مسلم خود میداند.
اما اخیرا آمریکا از تبانی با طرفین اروپایی برجام برای ایجاد کارگروههایی در راستای بررسی تغییرات مورد نظر ترامپ خبر میدهد تا آنجا که برخی گزارشها حاکی از آن است که اروپا در رویکردی دوگانه و به بهانه حفظ برجام، به فکر تحریم ایران و اعمال فشار بر برنامه موشکی این کشور افتاده است.
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