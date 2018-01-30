جشنواره تجسمی فجر مکان ثابت می خواهد/ نمایش قتل عام انسان ها

فاطمه سادات فضایل اردکانی هنرمند جوانی که دانشجوی سال سوم رشته نقاشی دانشگاه الزهرا است و در دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با اثری «قتل عام» شرکت کرده است درباره اثرش به خبرنگار مهر گفت: همیشه در مورد آلودگی هوای تهران شنیده بودم اما الان سه سال است که در تهران هستم و آلودگی را حس می کنم و همین مساله باعث شد در این مورد تحقیق کنم. در عرض ۶ ماه ۲ هزار و ۲۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و همین موضوع باعث شد که عنصر «ماسک» را که برای جلوگیری از آلودگی هوا استفاده می‌ شود انتخاب کنم و اثرم را بسازم.

وی با اشاره به اینکه در این کار از ۲ هزار و ۲۰۰ ماسک هوا استفاده کرده است، بیان کرد: ۲۲۰۰ ماسک به نشانه انسان هایی که در آلودگی هوا جان خود را از دست دادند و هم اینکه نمادی از کفن است، استفاده کردم. وقتی از دور به تابلوی من نگاه کنید از دور نقش یک درخت مشخص است که به قطع بی رویه درختان اشاره دارد. من در این اثر کوشیده ایم تا با استفاده از ۲۲۰۰ ماسک نقش درخت چناری روی دیوار ایجاد کنم تا به مخاطب تلخی این رویداد را که خودمان مسبب آن هستیم یادآوری کنم. استفاده از درخت چنار به این خاطر است که بهترین درخت برای تصفیه هوا و هم نمادی از خود زندگی است.

وی در مورد جشنواره هنرهای تجسمی فجر و محل برگزاری آن نیز گفت: سال گذشته به موزه هنرهای معاصر رفتم و از نمایشگاه فجر دیدن کردم و قطعاً وقتی جشنواره فجر در موزه برگزار می‌شود حال و هوای بهتری دارد.

فضایل اردکانی در پایان با انتقاد از نبود محل دایمی برای برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر، عنوان کرد: بهتر است که محلی دایمی برای برپایی چنین جشنواره ای در نظر بگیرند که ظرفیت و شرایط مناسب ارایه کارها را داشته باشد، چراکه برخی از هنرمندان برای اجرا و ارایه کارشان با مشکل مواجه شدند.

این هنرمند جوان در توضیح اثرش که در نمایشگاه تجسمی فجر نیز موجود است، آورده است: «مرگ» واقعیتی گری ناپذیر است. مرگ ممکن است در هر سن و سال و مکانی به سراغ مان بیاید و چنانچه پیشتر گفتم گریزی نیست. برای ما آدم ها مرگ بر اثر بیماری، بلای طبیعی و... آشنا و خود جزئی از زندگی بود اما با تلفات انسانی بر اثر جنگ و آلودگی و ... غریبه بودیم. این موضوع برای من هم غریب بود وقتی فهمیدم تنها در تهران هر ۶ ماه ۲۲۰۰ نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و زمانی که خبر از قطع بی رویه درختان می شنوم این افسوس دوچندان می شود، چراکه حال دیگر همه ما می دانیم که درخت بهترین فیلتر برای آلاینده های موجود در هواست. هوا را آلوده می کنیم و در این میان تنها چاره ای که برایمان می ماند استفاده از ماسک است. ماسک میزنیم تا بتوانیم اندکی بهتر نفس بکشیم و کمی بیشتر زندگی کنیم.