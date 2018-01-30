به گزارش خبرنگار مهر، رئیس آموزش و پرورش بردخون صبح سه‌شنبه در آیین پایانی این مسابقات اظهار داشت: ورزش بهترین و مفیدترین تفریحات برای انسان است چرا که حرکات و فعالیت های ورزشی موجب سلامتی و جلوگیری از بیماری در افراد می شود.

ظهیر محمودی افزود: امروزه به دلیل زندگی ماشینی و کاهش تحرک در بین افراد شاهد افزایش بیماری، چاقی و خطرات ناشی از عوامل محیطی و تنبلی هستیم که سکته ها از این نمونه است و اگر به ورزش اهمیت ندهیم روز به روز بر شدت آن افزوده می شود.

وی اضافه کرد: ورزش دانش آموزی از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا دانش آموزان در سن رشد و شکل گیری شخصیتی و جسمی قرار دارند و اگر به پرورش جسمی و روحی اقدام نکنند در آینده دچار ضعف جسمی و بی اعتمادی می شوند.

محمودی ادامه داد: در منطقه بردخون تلاش شده مدارس از امکانات و تجهیزات ورزشی مناسبی بهره مند شوند و در ساعات ورزش از فضاهای ورزشی منطقه استفاده کنند.

معرفی نفرات برتر

کارشناس تربیت بدنی و بهداشت مدارس منطقه بردخون گفت: ۸۵ نفر از دانش آموزان از ۱۰ مدرسه منطقه در سه دوره تحصیلی در این مسابقات شرکت کردند که نفرات برتر انتخاب شدند.

بهرام قائدی افزود: در دوره ابتدایی و در دو ۱۰۰ و ۸۰۰ متر پوریا توبک و پیمان مغدانی، درپرتاب وزنه علیرضا ظریف نیا و محمد صافی، در پرتاب توپ امیررضا دولت جاوید و صادق ریشهری انتخاب شدند و در دوره متوسطه اول در دو ۱۰۰ متر علیرضا مجدیان و معید زارعی، در ۸۰۰ متر علیرضا مجدیان و ایرج خیاطی، در پرتاب توپ محمدامین خواجه و امیرحسن مختاری، در پرتاب وزنه محمدامین زارعی و حسن خوشدل مقام های برتر را کسب کردند.

وی اضافه کرد: در متوسطه دوم در دو ۱۰۰و۸۰۰ متر حسین کردوانی و حامد توفیده، در پرتاب وزنه علی محرمی و محمد عاشوری و در پرش طول امید توفیده و علی محرمی نفرات برتر شدند و در دوره ابتدایی دو ۴ در ۱۰۰ متر دبستان مدرس و بلال و در دوره متوسطه اول نیز مدارس شهید خیاط و نجات الهی به ترتیب مقام های اول ودوم را به دست آوردند.

جشن تکلیف دانش آموزان دختر

ظهیر محمودی رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون در آیین جشن تکلیف دانش آموزان دبستان اندیشه بردخون اظهار داشت: تکلیف مرحله درخشانی از عمر انسان است که افتخار هم صحبتی با خداوند متعال را دارد.

وی افزود: کسب دانش و خودسازی، شرط مهم دستیابی به فردایی بهتر است که دانش آموزان باید از کودکی با خدای خود پیمان ببندند تا همواره به نماز و عبادت عشق بورزند و نسبت به احکام اسلام آشنا شوند و معرفت پیدا کنند.

محمودی اضافه کرد: در انجام فرایض دینی و احکام الهی نباید سختگیری شود و بچه ها را نسبت به دین آشنا کنیم تا آنان با معرفت و شناخت به سوی معرفت جذب شوند و هیچگاه از آن فاصله نگیرند و رابطه ای محکم با پروردگار هستی داشته باشند.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون نماز را بهترین وسیله ارتباط با خداوند دانست وگفت: مردم مؤمن و متقی با نماز به خدا می رسند پس تلاش کنیم به دور از هرگونه ریا و تظاهر به نماز عشق بورزیم و آن را در وقت خود اقامه کنیم.