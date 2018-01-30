افزایش دمای هوا طی دو روز آینده/ آسمانی صاف برای اغلب مناطق کشور

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، امروز با عبور موج ضعیفی از کشور در ارتفاعات زاگرس شمالی و مرکزی در غرب کشور، البرز مرکزی و بخش هایی از مناطق مرکزی کشور، بارش پراکنده برف پیش بینی می شود.

احد وظیفه افزود: روز چهارشنبه و پنجشنبه در اغلب مناطق کشور آسمانی صاف پیش بینی می شود، در روز سه شنبه نیز در برخی مناطق جنوب شرق کشور وزش باد شدید پیش بینی می شود که احتمال وقوع پدیده گرد و خاک به سبب وزش باد شدید دور از انتظار نخواهد بود.

وی اظهار داشت: در روز چهارشنبه در برخی از مناطق نیمه شرقی کشور وزش باد نسبتا شدیدی پیش بینی می شود. از چهارشنبه نیز روند افزایشی تدریجی دما در اغلب مناطق کشور پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور تاکید کرد: به دلیل دمای زیر صفر در اکثر مناطق نیمه شمالی کشور طی سه روز آینده یخ زدگی معابر عمومی و جاده های بین شهری وجود دارد و در این مدت احتمال ریزش بهمن به علت انباشت برف در مناطق برفگیر جاده های کوهستانی پیش بینی می شود. همچنین در سه روز آینده مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز به دلیل وزش باد شدید مواج خواهد بود.

آسمان هوای تهران در روز چهارشنبه صاف، گاهی همراه با وزش باد خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای هوا به ۲ و منفی ۷ درجه سانتیگراد می رسد که بیشینه دما ۲ درجه افزایش می یابد.

در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه استان اردبیل با منفی ۱۹ درجه سانتیگراد سردترین دمای هوا را در میان استان ها به خود اختصاص می دهد و همچنین هوای نیمه ابری همراه با وزش باد و گاهی باد شدید پیش بینی می شود.