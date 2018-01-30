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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

محسن هاشمی:

در بارش اخیر وضعیت کوچه‌ها و درختان بحرانی بود

در بارش اخیر وضعیت کوچه‌ها و درختان بحرانی بود

رئیس شورای شهر تهران گفت: متاسفانه در بارش‌های اخیر کوچه ها و درختان دچار بحران شدند و این به دلیل عدم مشارکت اجتماعی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه علنی شورای شهر تهران اظهار کرد: متاسفانه در مشارکت های اجتماعی در مواقع بحرانی ضعیف عمل می کنیم.

وی با بیان اینکه مشارکت انواع متفاوتی دارد، گفت: رسانه های برتر و عمومی باید در آموزش و اشاعه انواع مشارکت پیشگام باشند.

رئیس شورای شهر تهران افزود: مشارکت اجتماعی از جمله با اهمیت‌ترین جنبه های مشارکت است که متاسفانه ما به نسبت گذشته در این زمینه ضعیف‌تر شده ایم.

هاشمی تصریح کرد: نمونه آن در مواقع بحرانی مانند بارش های شدید برف و باران و یا حوادثی از این دست است که مشارکت به حداقل می رسد.

وی گفت: این در شرایطی است که رسانه های برتر مانند صدا و سیما و مطبوعات اصلی در جذب مشارکت‌های اجتماعی در چنین مواقعی مطلوب عمل نمی‌کنند، چرا که در گذشته تا برف سنگین می‌آمد بلافاصله حتی کوچه ها هم برف‌روبی می‌شدند.

رئیس شورای شهر تهران اظهار کرد: در بارش برف اخیر مشارکت شهروندان می‌توانست بسیاری از مشکلات را به حداقل برساند.

هاشمی خاطرنشان کرد: دو تا سه هزار کارگر و ١٦٣ پایگاه برف‌روبی خیابان های اصلی را از برف باز کردند اما متاسفانه کوچه ها و درختان دچار بحران شد که حاکی از خلاء همکاری و مشارکت بین شهروندان بود که باید بررسی در راستای آسیب‌شناسی این خلاء صورت گیرد.

کد مطلب 4214108
نورا حسینی

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