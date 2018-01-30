دوی ماراتن تبریز ۲۰۱۸ برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: دوی ماراتن تبریز ۲۰۱۸ بزرگترین رویداد ورزشی در سطح کشور خواهد بود.

وی در ادامه اظهارداشت: در تلاشیم این کار آغازی برای دوی ماراتن شهری در تبریز باشد و هدف برگزاری همه ساله این رویداد در استان و شهر تبریز است و به زودی مسابقه طراحی لوگوی دوی ماراتن تبریز ۲۰۱۸ نیز برگزار خواهد شد.

بنا به گفته مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز، نریمانی رییس سازمان بسیج ورزشکاران به عنوان افسر امنیت، نیک رزم رییس هیات بدنسازی به عنوان مسئول کمیته پشتیبانی، صادقیان پور رییس هیات دو ومیدانی استان به عنوان کمیته فنی، روحانی از پیشکسوتان دوومیدانی به عنوان مدیر کمیته فنی و سجاد هاشمی از قهرمانان دومیدانی و علی حسن پور به عنوان روابط عمومی این دوی ماراتن انتخاب شدند.