تخصیص آب شرب اصفهان حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، هاشم امینی در جلسه مدیریت بحران آب با هدف سازگاری با تبعات خشکسالی که باحضور مدیران و بهره برداران شهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تشکیل شد، اظهار کرد: براساس اعلام شورای مدیریت آب استان به دلیل عدم بارندگی مناسب در سال آبی جاری تخصیص آب شرب حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. پس می طلبد مدیران با تدبیر و برنامه ریزی آب شرب مشترکان را به صورت پایدار در سطح استان تأمین کنند در حقیقت گذر از بحران کم آبی با اعمال مدیریت مصرف آب انجام می گیرد.

وی افزود: براساس اعلام شرکت آب منطقه ای و سازمان هواشناسی استان در سال آبی جاری میانگین بارندگی در استان نسبت به میانگین بلندمدت کاهش قابل توجهی داشته و میزان بارندگی در سرشاخه های زاینده رود هم با کاهش مواجه بوده به طوری که در سال آبی جاری میزان بارندگی در چلگرد یکی از سرشاخه های زاینده رود نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تاکید کرد: بر این اساس مدیریت هر قطره از آب موجود بسیار حائز اهمیت است زیرا با مدیریت منابع می توان پاسخگوی نیاز متقاضیان بود که در این میان می توان با کاهش مدت زمان مهار حوادث، شناسایی و جلوگیری از نشتی ها، شناسایی انشعابات غیرمجاز، برخورد با مشترکان پرمصرف به نوعی منابع موجود را مدیریت کرد.

وی با اشاره به عدم بارندگی مناسب در فصل پاییز و زمستان سال جاری، گفت: باید با تدبیر توزیع عادلانه آب در تمام مناطق اصفهان صورت گیرد این مهم با بکارگیری از دانش و تکنولوژی نوین، تعهد و تخصص نیروی انسانی کارآمد حاصل می شود همچنین باید از تمام ظرفیت منابع جهت تأمین آب شرب سالم و با کیفیت استفاده شود در واقع کیفیت آب شرب خط قرمز شرکت است بنابراین آبی که در اختیار مردم قرار می گیرد باید مانند همیشه مطابق با استانداردهای تعریف شده از سوی مراکز ذی صلاح باشد.

امینی اعلام کرد: بنا به گفته وزیر نیرو به جای عنوان مقابله با خشکسالی باید تدبیری جهت سازگاری با تبعات خشکسالی درنظر گرفت پس باید مسئولان امر با بهره گیری از تمام منابع آبی آب شرب مردم را به طور پایدار تأمین کنند تا دسترسی مردم به خدمات شرکت آبفا استان اصفهان همچنان استمرار داشته باشد.

وی گفت: درسال جاری مقرر شد با استفاده از ظرفیت رسانه ها، هنرمندان، آموزش و پرورش و فعالیت اکیپ مروجین مردم به مصرف بهینه آب بیش از پیش ترغیب شوند تا میزان سرانه مصرف آب در اصفهان از ۱۵۴ لیتر در شبانه روز کاهش یابد همچنین میزان الگوی مصرف از ۲۰ مترمکعب در ماه باید به مراتب کاهش یابد که در این راستا نصب تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف به صورت پایلوت در برخی از نقاط شهر انجام می گیرد چرا که استفاده از این تجهیزات کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب را به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تاکید کرد: دفتر روابط عمومی با همکاری معاونت امور مشترکین و درآمد و معاونت بهره برداری باید راهکارهای پیرامون مقابله با بدمصرف کردن آب از سوی مشترکان و سازوکارهای اعمال صحیح مدیریت مصرف در نظر گرفته شود چرا که گذر از بحران کم آبی از طریق مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف محقق می شود و در این زمینه شرکت آبفا استان اصفهان تدابیر ویژه ای در نظر گرفته تا با دعوت از مشترکان پرمصرف آنها را ترغیب به کاهش در مصرف آب کنند.