ایده پردازان رویداد ملی فناوری سلامت آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دوره آموزشی ایده پردازان که به صورت یک روزه است به مدت سه هفته متوالی ادامه خواهد داشت. در این دوره آموزشی ۳۵ ایده پرداز، نحوه ارائه ایده در روز نهایی رویداد را که با حضور استادان صنعت و دانشگاه همچنین سرمایه گذاران دولتی و بخش خصوصی برگزار خواهد شد، آموزش می بینند.

دبیرخانه رویداد ملی فناوری سلامت اعلام کرد ۱۴۴ ایده برای این رویداد دریافت کرده است که با داوری اولیه ایده ها، صاحبان ۳۵ ایده، امتیاز شرکت در این دوره آموزشی را کسب کردند. در پایان این دوره آموزشی با رأی داوران و استادان دوره آموزشی، ۱۸ ایده برای روز نهایی رویداد ملی فناوری سلامت انتخاب می شوند.

رویداد ملی ایده بازار فناوری سلامت ۲۴ بهمن با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر ایده بازار دانشگاه صنعتی امیر کبیر در تالار اجتماعات مرکزی این دانشگاه برگزار خواهد شد.

از پژوهشگران و ایده پردازان خواسته شده ایده های خود را برای رویداد ملی ایده بازار سلامت در سه حوزه ی دارو، فناوری اطلاعات و رباتیک بفرستند.

حوزه های دارو، فناوری اطلاعات و رباتیک مشمول شرکت در این دوره های آموزشی می شود.