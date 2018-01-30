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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴

نمایش ۱۰۰ عکس دیده نشده از جنگ عراق علیه ایران

نمایش ۱۰۰ عکس دیده نشده از جنگ عراق علیه ایران

تعدادی از عکس های به نمایش درنیامده از دوران هشت سال دفاع مقدس با هنرمندی تعدادی از عکاسان جنگ در گالری «سلام» به مخاطبان عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «گالری سلام» با رویکرد بازخوانی تاریخ معاصر ایران میزبان عکس‌هایی از جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران خواهد بود که تاکنون به نمایش در نیامده است. این نمایشگاه با عنوان «آتش سرد» روز جمعه ۱۳ بهمن‌ماه افتتاح می‌شود.

«آتش سرد» با حمایت «موسسه هوم» روی دیوار می‌رود و در برگیرنده بیش از ۱۰۰ عکس دیده نشده از جنگ هشت‌ساله ایران و عراق است که توسط احمدرضا نوری و جاسم غضبان‌پور گردآوری شده است.

آثار هنرمندانی چون مهرزاد ارشدی، شهید سعید جانبزرگی، محمدحسین حیدری، جهانگیر رزمی، جاسم غضبان‌پور، علی فریدونی، بهرام محمدی‌فرد، ساسان مویدی و عربعلی هاشمی نیز در این نمایشگاه به نمایش درخواهد آمد.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا ۲۷ بهمن از ساعت ۱۵ تا ۲۱ به گالری «سلام» واقع در ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی (فرشته)، مجتمع سام سنتر، طبقه منفی یک مراجعه کنند.

کد مطلب 4214119
علیرضا سعیدی

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