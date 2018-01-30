  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

معاون بیمارستان خلیج فارس بوشهر:

هوشیاری «مهدی قائدی» افزایش می‌یابد/ بازیکن جوان در کمای عمیق

بوشهر - معاون درمان مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر گفت: هوشیاری«مهدی قائدی» از امروز افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر زارعی‌زاده صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با روند درمانی مهدی قائدی اظهار داشت: شرایط عمومی مهدی قائدی مناسب است و تحت مراقبت کامل تیم درمانی است.

وی افزود: از امروز در صورت صلاحدید پزشکان و شرایط بیمار نسبت به کاهش دریافت داروهای بیهوشی و بالابردن سطح هوشیاری اقدام خواهد شد.

زارعی‌زاده در رابطه با آخرین وضعیت احمدرضا شاکر بازیکن جوان تیم آبی پوشان ماندگار نیز چنین گفت: به اطلاع عموم می‌رساند در حال حاضر شرایط وی تغییر خاصی نداشته است و در طول روند درمانی دچار اختلالاتی در فشار خون و میزان الکترولیت‌ها شده که با اقدامات مناسب برطرف شده است اما همچنان درکمای عمیق به سر می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قائدی بازیکن جوان تیم فوتبال استقلال بامداد روز یکشنبه در یکی از خیابان های بوشهر دچار سانحه رانندگی شد و در بیمارستان خلیج فارس این شهر تحت مراقبت های ویژه قرار دارد.

