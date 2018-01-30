دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در حادثه واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس مسافربری مسیر شیراز- تهران که بامداد ۸ بهمن ماه در آزادراه اصفهان - کاشان رخ داد، سپیده کنکاش دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه به همراه پنج مسافر دیگر جان باختند.

این حادثه ساعت سه بامداد روز یکشنبه ۸ بهمن ماه در پنج کیلومتری ایستگاه پلیس راه شاهین شهر به سمت کاشان به وقوع پیوست.

این اتوبوس با ۲۷ مسافر در مسیر شیراز به تهران در حرکت بود که برابر نظر اولیه کارشناسان پلیس راه، به دلیل سرعت زیاد و لغزندگی جاده، واژگون شد.

در این حادثه ۲۱ مسافر دیگر این اتوبوس نیز مصدوم و توسط هشت دستگاه خودروی امدادی به مرکز درمانی گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.

روابط عمومی دانشگاه با تسلیت به خانواده داغدیده کنکاش، همکاران، استادان، دانشجویان، جامعه تعلیم و تربیت و خانواده بزرگ دانشگاه تربیت مدرس از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارد.