مجلس همان برخوردی را که با مدرک مرحوم کردان کرد، با روحانی بکند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و در دفاع از درخواست ۱۲ نفر از نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از اعتبار مدرک تحصیلی رئیس جمهور و نیز عملکرد وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دوره تصدی محمد فرهادی، اظهارداشت: یکی از مسیرهایی که در نظام جمهوری اسلامی برای پگیری مطالبات مردم پیش بینی شده، این است که مجلس به عنوان زبان ملت و با توجه به ارتباط عمیقی که با مردم دارد، مسائل مردم را در قالب سوال، اخطار، تذکر کتبی و شفاهی، استیضاح و تحقیق و تفحص دنبال کند.

وی با بیان اینکه مسائل مختلفی در کشور مطرح است که باید پاسخ داده شود، افزود: امروز بخواهیم یا نخواهیم راجع به مدرک تحصیلی آقای رئیس جمهور سوالاتی مطرح است که آیا در این رابطه کپی برداری شده یا خیر؟ شکایاتی هم در این زمینه در برخی محاکم مطرح شده است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: ما این مسئله را مطرح کردیم تا مجلس بررسی کند که آیا این مدرک تحصیلی از مسیر قانونی صادر شده یا خیر؟ اگر اجازه بررسی این موضوع را ندهیم، به معنی این است که بر این ابهام سرپوش گذاشته ایم، در حالی که باید از ظرفیت های قانونی برای پیگیری مسائل استفاده کنیم.

پژمان فر همچنین با اشاره به بخش دیگری از تقاضای تحقیق و تفحص گفت: مسائلی در وزارت علوم در حوزه های مالی و فرهنگی اتفاق افتاده و مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده است که آن نیز باید از طریق تحقیق و تفحص روشن شود.

وی تاکید کرد: انتظار داریم همان روشی را که مجلس نسبت به مدرک تحصیلی مرحوم کردان در پیش گرفت، راجع به مدرک تحصیلی رئیس جمهور نیز دنبال کند و تحقیق و تفحص کند تا ابهامات بررسی شده و زخم باقی نماند.

پس از اظهارات پژمان فر درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم در دوره تصدی محمد فرهادی و نیز اعتبار مدرک تحصیلی رئیس جمهور به رای گذاشته شد که نمایندگان با این درخواست مخالفت کردند.