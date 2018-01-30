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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

دمای هوای شهرکرد به منفی ۱۶ درجه سانتی گراد رسید

دمای هوای شهرکرد به منفی ۱۶ درجه سانتی گراد رسید

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به افت شدید دمای هوا در شهرکرد، گفت: دمای هوای در شهرکرد به منفی ۱۶ درجه سانتی گراد رسیده است.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوای در شهرکرد به منفی ۱۶ درجه سانتی گراد رسیده است، اظهار داشت: کاهش دمای هوا در شهرکرد به خاطر ماندگاری توده هوای سرد در این استان است.

وی اظهار داشت: کاهش دمای هوا تا روز جمعه در این استان ادامه دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی با عبور امواج تراز میانی جو از سطح استان برای امروز درارتفاعات شمال استان و منطقه کوهرنگ بارش پراکنده برف و در گردنه ها و نواحی مرتفع این مناطق کولاک برف پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: توده هوای سرد تا پایان هفته در سطح استان چهارمحال و بختیاری ماندگاراست.

کد مطلب 4214131

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