بازگشایی تدریجی سفارت رژیم صهیونیستی در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سفارت این رژیم در اردن به صورت تدریجی بازگشایی خواهد شد.

منابع اردنی نیز گزارش دادند که دولت صهیونیستی خسارتی بالغ بر ۵ میلیون دلار به خانواده های کشته شدگان حادثه سفارت اسرائیل در امان داده است.

ساختمانی که سفارت رژیم صهیونیستی برای کارمندان خود در امان در نظر گرفته در تابستان گذشته شاهد کشته شدن دو شهروند اردنی به ضرب گلوله نگهبان اسرائیلی این سفارتخانه بود.

سفیر وقت رژیم صهیونیستی در اردن بعد از وقوع این حادثه به قدس بازگشت. با وجود این، مناسبات امان و تل‌آویو رسما قطع نشده بود.

«محمد المومنی» سخنگوی دولت اردن اعلام کرد، تل آویو متعهد شده است که به خانواده‌های کشته‌شدگان غرامت مالی بپردازد.