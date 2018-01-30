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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

۸۳ طرح عمرانی و تولیدی جهاد کشاورزی قزوین به بهره برداری می رسد

۸۳ طرح عمرانی و تولیدی جهاد کشاورزی قزوین به بهره برداری می رسد

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت:همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر ۸۳ طرح عمرانی ، تولیدی و کشاورزی دراین استان افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اجرای این طرحها که شامل   ۵۱ طرح آب و خاک،   ۱۶ طرح دام و طیور، ۹ طرح باغبانی، یک طرح زراعت، ۴ طرح صنایع کشاورزی، یک طرح مکانیزاسیون کشاورزی و یک طرح شیلات  است  افزون بر ۵۹۹   میلیارد و ۷۲۹  میلیون  ریال هزینه شده است.

وی افزود: با بهره برداری ازطرحهای یادشده ضمن بهره مندی ۶۷۳  خانوار روستایی از خدمات زیربنایی، زمینه اشتغال   ۵۷۶   نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم درمنطقه فراهم شد.

این مقام مسئول؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری مراسم جشن انقلاب اسلامی و افتتاح طرح های بخش کشاورزی در شهرستان های تابعه را از مهمترین برنامه های دهه مبارک فجر این سازمان  برشمرد.

کد مطلب 4214134

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