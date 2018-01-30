۸۳ طرح عمرانی و تولیدی جهاد کشاورزی قزوین به بهره برداری می رسد

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اجرای این طرحها که شامل ۵۱ طرح آب و خاک، ۱۶ طرح دام و طیور، ۹ طرح باغبانی، یک طرح زراعت، ۴ طرح صنایع کشاورزی، یک طرح مکانیزاسیون کشاورزی و یک طرح شیلات است افزون بر ۵۹۹ میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: با بهره برداری ازطرحهای یادشده ضمن بهره مندی ۶۷۳ خانوار روستایی از خدمات زیربنایی، زمینه اشتغال ۵۷۶ نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم درمنطقه فراهم شد.

این مقام مسئول؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری مراسم جشن انقلاب اسلامی و افتتاح طرح های بخش کشاورزی در شهرستان های تابعه را از مهمترین برنامه های دهه مبارک فجر این سازمان برشمرد.