۱۸ کارگروه تخصصی کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شاهرود ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فاتح صبح سه‌شنبه در دومین همایش رویکردهای نوین در آمایش سرزمین ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود بابیان اینکه علیرغم توسعه آموزش عالی، نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری با جمعیت فارغ‌التحصیلان بی‌کار مواجه هستیم، ابراز داشت: کارآفرین کردن دانشگاه‌ها در چهارچوب طرح آمایش سرزمین مطالبه عمومی است.

وی بابیان اینکه برای آنکه در آینده با چالش بی‌کاران مواجه نباشیم نیازمند مطالعه پیوسته و برنامه‌ریزی‌های جامع در قالب آمایش سرزمین هستیم، افزود: شعار دانشگاه صنعتی حرکت به‌سوی کارآفرین کردن دانشگاه است که در این راستا ۱۸کارگروه تخصصی در دانشگاه صنعتی شاهرود ایجادشده است.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود بابیان اینکه بالغ‌بر نصف بیکاران جامعه را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، ابراز داشت: آمایش سرزمین ما را به این نکته می‌رساند که باید بررسی و بازنگری صورت گیرد که از توسعه بی‌رویه به سمت کارآفرینی حرکت کنیم و این بزرگ‌ترین مطالبه عمومی از دانشگاه‌ها است.

فاتح در ادامه تصریح کرد: کارآفرین کردن دانشگاه‌ها پاسخ مناسبی به شرایط بی‌کاری فزاینده است که به‌صورت بحران‌های سیاسی اجتماعی خود را نشان می‌دهد لذا باید ایده‌های جدید کارآفرین‌ها موردحمایت قرار گیرد.

وی بابیان اینکه دانشگاه باید خدمات دانش‌بنیان به جامعه ارائه دهد چراکه ضعف اصلی یادگیری است و باید برای اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها باید بتواند خدمات مؤثر ارائه کند.

۳۰۰مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که ۸۵مقاله در آن پذیرفته شده است.