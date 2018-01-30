هدفگذاری تجارت ۵۰ میلیارد دلاری ایران و چین در ٢٠١٨

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله عسگراولادی در سومین همایش فرصت های بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین از هدفگذاری دستیابی به تجارت ۵۰ میلیارد دلاری در سال ٢٠١٨ خبر داد و گفت : برای دستیابی به این هدف، اقدامات لازم صورت گرفته و دراین باره سال ۲۰۱۸ در ۴ نمایشگاه چین شرکت می کنیم و هر ماه پذیرای یک هیئت اقتصادی چین خواهیم بود.

وی با تاکید بر ادامه رویکرد جذب سرمایه گذار از چین افزود: تشویق و جذب سرمایه گذاری رویکردی است که در طوفان های سیاسی آسیب نمی بیند اما خرید و فروش صرف در بحران ها و طوفان های سیاسی آسیب پذیر است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: سال ۲۰۱۷ حجم مبادلات تجارت ایران و چین به حدود ۴۰ میلیارد دلار نزدیک شد که این میزان را در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰ میلیارد دلار هدفگذاری کردیم.