گلایه وزیر ازمجوزهای راکدفولاد/ماجرای فشارها برای دریافت یک مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در هشتمین همایش فولاد گفت: رتبه ایران در حوزه فولاد ١٤ در دنیا است و قرار است به تولید ٥٥ میلیون تنی برسد؛ البته هنوز هم اکتشافات متناسب با ظرفیت نیست و این یک چالش جدی است؛ اگرچه طی چهارسال گذشته کارهای ارزشمندی در حوزه اکتشاف انجام شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز همچنان یکی از گلوگاههای عمده بخش معدن اکتشافات عمقی است و هنوز اطلاعات اکتشافی سطحی است و در عمق اطلاعات اندک است.

وی تصریح کرد: ظرف یک ماه آینده سند استراتژی فولاد تکمیلی می شود و باید با همکاری بخش خصوصی اجرایی شود؛ البته در حوزه اکتشاف نیازمند همکاری های بین المللی است و باید تکنولوژی ها و دانش روز استفاده شود.

وی با بیان اینکه اولین نسخه از اطلس علمی نقشه های پتانسیل های معدنی ایران تهیه شده گفت: این اطلس به زودی رونمایی می شود.

وزیر صنعت با اشاره به عدم توازن در زنجیره فولاد تصریح کرد: این محصول عدم مداخله دولت است که البته باید با همکاری بخش خصوصی، مداخلاتی صورت می گرفت و البته کاری که صورت گرفته کار دست های پنهان است. این یک موضوع جدی است که تلاش برای حل آن باید بیش از گذشته صورت گرفت؛ البته ما قصد مداخله نداریم اگرچه امروز نیازمند یک مداخله اجباری هستیم.

پشت در نشسته اند تا مجوز فولاد بگیرند

وی در ادامه با بیان اینکه ١١٠ میلیون تن مجوز راکد و ٦٥ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره فولاد وجود دارد، گفت: تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه گذار پشت در اتاق معاون معدنی نشسته اند تا مجوز فولاد بگیرند.

وی افزود: قواعد بین المللی در حوزه فولاد مغفول مانده است و تمرین تنظیم قراردادهای بین المللی در حوزه زنجیره فولاد باید صورت گیرد.

شریعتمداری با بیان اینکه تحقیق و توسعه باید با قوت صورت گیرد، گفت: حتی تحقیق و توسعه با مشارکت داخلی ها و بین المللی ها نیز کارایی لازم را در این رابطه ندارد.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد تولید فولاد دنیا صادر شده که ایران هم توفیق مناسبی در این رابطه داشته و بیست درصد رشد را تجربه کرده است، گفت: نباید به ایجاد واحدهای کمتر از یک میلیون تنی در فولاد فکر کرد. البته باید برای صادرات ریل محور هم فکر کرد.

شریعتمداری از برخی مناطقی یاد کرد که در آن زیرساختهای لازم وجود ندارد و سرمایه گذار وارد نمی شود، گفت: در توسعه سواحل مکران موضوعی به تازگی مطرح شده تا خط آهنی از جیرفت کشیده شود.

وی از برنامه ریزی عرضه سنگ آهن و آهن اسفنجی در بورس خبر داد و گفت: قواعدی که در بورس کالا اجرایی می شود مطابق با قواعد بین المللی نیست و این روند اجرایی شود تا مکانیزم کشف قیمت واقعی صورت گیرد. البته مداخلاتی هم که دولت در عرصه قیمت انجام می دهد بنا به اضطرار است.

ادامه دارد...