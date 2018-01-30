جزئیات قیمتی از سبدغذای کارگران/تورم واقعی اقلام موثردر دستمزد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی دستمزد ۹۷ از نیمه‌های مهرماه در جلسات کارگروه مزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز شد و تا کنون چندین جلسه کارشناسی در این خصوص برگزار شده است.

در ماده ۴۱ قانون کار، «تورم» و «تامین هزینه‌های زندگی» به عنوان دو پارامتر موثر در تعیین دستمزد سالانه مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال به دلیل اینکه طی سنوات گذشته تورم روند صعودی به خود گرفت به تدریج فاصله بین حداقل دستمزد سالانه با هزینه‌های معیشت زیاد شد تا اینکه علاوه بر میزان افزایش دستمزد، جبران این فاصله تا هزینه‌های معیشت یکی از دغدغه نمایندگان کارگری در جلسات مزد باشد.

اگرچه هر ساله برای تعیین دستمزد صرفا تورم به عنوان شاخصی برای درصد افزایش حقوق مد نظر قرار می گرفت، اما نمایندگان کارگری در جلسات مزد طی چند سال اخیر تاکید دارند، تورم به تنهایی نمی تواند معیار و شاخص دقیقی برای توافق بر سر میزان افزایش مزد باشد چراکه به رغم تورم تک رقمی، اما فاصله ایجاد شده بین دستمزد تا هزینه‌های معیشت صرفا با برآورد قیمت‌های واقعی اقلام ضروری سبد معیشت تا حدی قابل جبران است.

به همین دلیل سیاست جدید نمایندگان کارگری در جلسات کارشناسی کاهش فاصله حداقل مزد تا هزینه های معیشت با رویکرد تعیین میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی خانوار است چرا که معتقدند در صورت استخراج قیمت‌های واقعی اقلام ضروری، نرخ تورم نیز پوشش داده خواهد شد؛ موضوعی که مهمترین محور جلسات مزدی امسال را به خود اختصاص می‌دهد.

بر همین اساس، نمایندگان کارگری، به استناد مطالعات انستیتو تغذیه ایران، ۱۳ قلم کالای ضروری و پرمصرف خوراکی را مبنای تعیین هزینه سبد خوراکی معیشت قرار می‌دهند که در جلسات کارشناسی در نظر دارند میزان افزایش قیمت این کالاها نسبت به قیمت همین اقلام در سال ۹۵ را استخراج کنند. نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزی ها، میوه ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، لبنیات، روغن های نباتی و قندوشکر سیزده قلم سبد مطلوب غذایی مصوبه کمیته دستمزد سال گذشته هستند که در کنار اقلام ضروری غیر خوراکی سبد هزینه معیشت جامعه کارگری را تشکیل می دهند و باید مبنای تعیین دستمزد سالانه باشند.

سبد غذایی مطلوب

گروه نان و غلات

اما بررسی آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار در خصوص «میانگین قیمت مناطق شهری برای اقلام خوراکی» اعلام شد؛ به این ترتیب در دیماه ۹۶ در گروه نان و غلات متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی (هاشمی) درجه یک در دیماه سال جاری ۱۳ هزار و ۴۳۰ تومان بوده است. همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج خارجی درجه یک ۶ هزار و ۲۳۸ تومان اعلام شد که نسبت به آذرماه ۵.۹ درصد افزایش داشته است.

گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها

همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در دیماه به ۴۰ هزار و ۶۰۲ تومان رسیده است که نسبت به آذرماه تغییر محسوسی نداشته است. متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله نیز در دیماه ۳۸ هزار و ۶۸۶ تومان اعلام شده است.

در این گروه متوسط قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی نیز ۷ هزار و ۲۳۲ تومان است.

شیر، پنیر و تخم مرغ

متوسط قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه ۲ هزار و ۸۰۰ تومان و یک کیلوگرم ماست پاستوریزه نیز ۳ هزار و ۸۶۵ تومان در دیماه اعلام شد که نسبت به آذرماه به ترتیب ۱.۸ درصد و ۱.۶ درصد با رشد قیمتی مواجه بوده اند.

در این ماه قیمت یک بسته پنیر ۵۰۰ گرمی ایرانی پاستوریزه ۵ هزار و ۹۲۸ تومان بود که نسبت به ماه آذر ۱.۴ درصد افزایش قیمت نشان می‌دهد.

همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم تخم مرغ ماشینی در دیماه برابر ۸ هزار و ۴۰ تومان است که نسبت به ماده قبل با افزایش ۱۱.۸ درصدی مواجه بوده است.

گروه روغن‌ها و چربی‌ها

متوسط قیمت یک بسته ۱۰۰ گرمی کره پاستوریزه ۳ هزار و ۳۴۰ ریال است که نسبت به آذرماه ۱.۴ درصد افزایش داشته است. در این گروه متوسط قیمت یک بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع ۵ هزار و ۳۸۲ تومان است که تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته است.

گروه میوه و خشکبار

متوسط قیمت یک کیلوگرم موز در دی ماه ۵ هزار و ۶۱۸ تومان بوده است که نسبت به ماه قبل با افزایش ۱۳,۳۷ درصدی مواجه شده است. متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب درختی زرد در دی ماه ۳ هزار و ۷۸۲ تومان بوده که نسبت به آذرماه نیز تغییر محسوسی نداشته است.

متوسط قیمت پرتقال محصول داخل در دی ماه حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شد که نسبت به آذرماه با کاهش ۷.۲ درصدی قیمت مواجه بود.

گروه سبزیجات

بر اساس گزارش مرکز آمار همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم خیار در دی ماه حدود ۳ هزار تومان و یک کیلوگرم گوجه فرنگی حدود ۲ هزار و ۶۶۰ تومان بوده است. متوسط قیمت سیب زمینی هزار و ۷۱۳ تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم پیاز حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد.

گروه قند، شکر، شیرینی ها و چای

در این گروه از اقلام نیز، میانگین قیمت یک کیلوگرم قند در دی ماه حدود ۴ هزار و ۷۰ تومان و متوسط قیمت یک بسته ۵۰۰ گرمی چای خارجی ۲۰ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.