بوشهر هشتمین استان کشور در جذب اعتبارات درمان مستقیم است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم پورحکیمی صبح سه‌شنبه در آیین تجلیل از پرستاران بیمارستان سلمان فارسی تامین اجتماعی، اظهار داشت: برگزاری این چنین مراسمات ویژه تقدیر از پرستاران برای قدر دانی از کار بزرگ و سختی است که آنها انجام می‌دهند.

وی افزود: سلامتی جزو اولین مسائل جامعه امروز است که از جایگاه بسیار ارزشمندی برخوردار است و در اینجا نقش برجسته پرستار مشخص می شود.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر، بیان کرد: وظیفه پرستار بسیار طاقت فرسا است چرا که با افراد با شرایط روحی و اخلاقی مختلف برخورد دارد و باید در همه زمان به اعصاب خود مسلط باشد و با آرامش کار خود را انجام، دهد.

پور حکیمی تصریح کرد: اگرچه برخی مواقع نقدهایی وجود دارد اما طبق بررسی ها مردم رضایت نسبی را از پرستاران دارند و از سوی مخاطبان عملکرد این بزرگواران تقدیر شده است.

وی گفت: با تلاش همکارانمان در حوزه درمان تامین اجتماعی استان توانسته ایم موفقیت های خوبی را کسب کنیم.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر خاطرنشان کرد: با تلاش های صورت گرفته بوشهر با جدب ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار مستقیم درمان رتبه هشتم کشور را در این بخش دارا است.