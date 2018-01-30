اجرای ۳ طرح پمپاژ آبیاری اراضی کشاورزی در شهرستان بدره

سیروس مراد حاصلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه طرح پمپاژ آبیاری اراضی در سطح زمین های کشاورزی بدره اجرا می شود.

وی افزود: با اجرایی شدن این طرح ها ۷ هزار هکتار از زمین های کشاورزی از دیم به آبی تبدیل می شود که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت مردم خواهد داشت.

اجرای طرح هادی و توسعه عمران روستایی در روستای بخش هندمینی شهرستان بدره

در روستای گچ کوبان اعتباری به مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاری هزینه شده است.

همچنین از این مبلغ اعتبار در جهت ساخت کانال سنگی، جدول گذاری، ساخت پل برروی جدول ، آسفالت معابر و کوچه هزینه شده است.

علی زمانی یکی از اهالی این روستا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از مسئولان دلسوز و شورا و دهیار بخش تشکر می کنیم که روستا را بهسازی و طرح های هادی را در این روستا پیاده می کنند که این خود باعث آسایش ، بهداشت و رفاه و نیز زیبایی روستائیان شده است.

احداث ۲۴۰۰ متر جدول در جهت تکمیل زیرساخت های طرح هادی

مهرداد کریمی بخشدار هندمینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روستای گچ کوبان و چشمه گلاب و همچنین روستای زارنگوش با احداث بیش از ۲۴۰۰ متر جدول در حال تکمیل زیرساخت های طرح هادی هستیم.

وی اضافه کرد: همچنین در بحث فضاسازی و ایجاد مبلمان روستایی در حال انجام سنگ فرش و موزائیک فرش رنگی، نصب نیمکت و سطل های زباله کوچک و بزرگ ، ایجاد کمربند سبز روستایی و بوستان روستایی در روستاهای تابعه هستیم.

در اجرای این طرح و در محل تجمیع اعتبارات دهیاری ها طرح هادی در ۱۰ روستای بخش هندمینی اجرا شده است.