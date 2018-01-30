بهرام پاکزاد در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص پرورش مرغ های رنگی در برخی مرغداری های غیرمجاز استان اصفهان، اظهار داشت: مرغ های رنگی از نژاد مرغ های امریکایی است و به جهت رنگ های متفاوتی که دارد به مرغ رنگی معروف است و بیشتر از تخم مرغ این نوع مرغ‌ها استفاده می‌شود.

وی بیان داشت: مرغ های رنگی که در مرغداری های غیر مجاز پرورش پیدا می کند و بیشتر مرکز پرورش آن گلپایگان است، توسط دوره‌گردها به مردم فروخته و غالب افرادی که می خرند برای استفاده از تخم مرغ آن است چون گوشت زیادی ندارد.

دبیر انجمن مرغداران اصفهان اعلام کرد:‌ دلیل افزایش مرغداری های غیرمجاز هزینه های زیادی است که باید صرف مرغداری های بهداشتی شود یا به شکل یک مرغداری صنعتی یا نیمه صنعتی فعالیت کنند که به همین دلیل برخی مرغداران از دریافت مجوز خودداری و اقدام به پرورش مرغ در مکان های غیر بهداشتی می کنند.

جوجه های رنگی عامل انتقال آنفلوانزا است

وی با اظهار اینکه جوجه های رنگی که خود فروشنده به آنها رنگ می پاشد و بیشتر به جوجه های تزئینی معروف است، نیز عامل انتقال آنفلوانزای پرندگان است، گفت: وجود مرغ های بومی و مرغ های زنده ای که در میدان امام علی به فروش می رسد و مرغ هایی که در مراکز غیر بهداشتی پرورش پیدا می کنند همه از عوامل بروز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است.

پاکزاد که تخم مرغ بومی را یک کلاهبرداری و بازار گرمی دانست، گفت: چطور مردم خواهان خرید تخم مرغ بومی هستند اما نمی دانند این مرغ بومی از چه چیز تغذیه می کند و آیا در شرایط بهداشتی پرورش پیدا کرده است یا خیر و تنها به دلیل اینکه زرده تخم مرغ آن پررنگ تر است که آن هم به دلیل مصرف زیاد یونجه به این شکل در می آید و رنگ پوسته تخم مرغ قهوه‌ای رنگ است، به مصرف آن روی می آورند.

وی ادامه داد: بهترین نوع تخم مرغ ، تخم مرغ صنعتی است زیرا در شرایط بهداشتی تولید می شود. هر چند یک نوع از نژاد مرغ های صنعتی وجود دارد که پوست تخم مرغ آن به شکل قهوه‌ای در می آید و کاملا سالم است.

دبیر انجمن مرغداران اصفهان در پاسخ به این سوال که وقتی مشخصه بیشترین عامل آنفلوانزای فوق حادپرندگان مرغ های رنگی یا مرغداری های غیر مجاز است، چرا جلوی فعالیت آنها گرفته نمی شود، گفت: به محض اعلام شکایت گفته می شود فروش مرغ های رنگی سبب اشتغالزایی عده ای از افراد شده است و چرا باید جلوی اشتغال افراد گرفته شود.

وی گفت: این در حالی است که همین مرغ های رنگی و بومی و مرغداری های غیر مجاز آسیب های جبران ناپذیری بر بهداشت عمومی وارد کرده است.