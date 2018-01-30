۲۸ پروژه عمرانی در دهه فجر در خرمشهر افتتاح و کلنگ زنی می شوند

رضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کلنگ زنی و افتتاح پروژه های ویژه دهه فجر در خرمشهر عنوان کرد: در دهه فجر امسال بنا است تا در این شهرستان ۲ پروژه افتتاح و ۲۵ مورد دیگر نیز کلنگ زنی شود. در صورت تکمیل این پروژه ها ۲۵۰ فرصت شغلی به صورت مستقیم ایجاد خواهد شد.

وی اعتبار اجرای این پروژه ها را ۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این پروژه ها در حوزه های مختلف بهداشت و درمان، عمران شهری و روستایی، ورزش و تاسیسات زیربنایی تولیدی و صنعتی احداث خواهند شد.

مسئول ستاد دهه فجر خرمشهر در ادامه به سایر برنامه های این شهرستان در همین مناسبت اشاره کرد و گفت: همچنین اجرای حدود ۷۰ برنامه فرهنگی و ورزشی نیز پیش بینی شده که در مناطق شهری و روستایی و برای اقشار مختلف جامعه از جمله بانوان اجرا خواهد شد.

وی از برگزاری مسابقات ملی و بین المللی ورزشی به میزبانی خرمشهر در طول این دهه خبر داد و اظهار کرد: امسال خرمشهر میزبان رویدادهای ورزشی مختلفی در سطح ملی و بین المللی و استانی است که از این میان می توان به برگزاری مسابقات بین المللی کبدی، مسابقات کشوری شنا، تیر اندازی، تنیس روی میز جانبازارن و معلولان، مسابقات قهرمانی کشور در رشته کیک بوکسینگ، مسابقات استانی شنا و جشنواره استانی ژیمناستیک اشاره کرد.

مردانی همچنین به برشماری برخی از مهمترین برنامه های فرهنگی در همین بازه زمانی پرداخت و گفت: برگزاری یادواره های شهدا، اجرای رژه خودرویی، مانور حجاب و عفاف، برپایی نمایشگاه های مختلف هنری و صنایع دستی، برگزاری جشنواره های مختلف همچون جشنواره موسیقی اقوام، جشنواره شعر نامدار اروند، جشنواره داستانی اروند و شب شعرهای عربی از جمله برنامه های فرهنگی هستند که قرار است در طول دهه فجر در خرمشهر برگزار شوند.