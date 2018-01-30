  1. استانها
  2. البرز
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

در گفت وگو با مهر اعلام شد:

وضعیت نامطلوب راه‌های روستایی جاده چالوس / پاک‌سازی ادامه دارد

وضعیت نامطلوب راه‌های روستایی جاده چالوس / پاک‌سازی ادامه دارد

کرج - سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر با اشاره به وضعیت نامطلوب راه‌های روستایی جاده چالوس پس از بارش برف، گفت: عملیات دشوار پاک‌سازی ادامه دارد.

محمدعلیپور در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جاده کرج - چالوس بعد از بارش شدید برف و کولاک، اظهار کرد: مجموعه عوامل راهداری گچسر در این ایام به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات بودند.

وی بابیان اینکه به‌واسطه اقدامات شبانه‌روزی صورت گرفته در حال حاضر محور کرج - چالوس با مشکلی مواجه نیست و بازگشایی‌شده است، افزود: بعد از پاک‌سازی محور اصلی تمرکز بر روی راه‌های فرعی و روستایی شدت پیداکرده است.

پاکسازی راه‌های روستایی بر حسب جمعیت

سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر با اشاره به وضعیت نامطلوب راه‌های روستایی واقع در حریم محور کرج - چالوس، خاطرنشان کرد: عملیات پاک‌سازی در محورهای فرعی و روستایی این مسیر که بسیار دشوار است، ادامه دارد.

علیپور بابیان اینکه بازگشایی و پاک‌سازی محورهای روستایی برحسب جمعیت ساکن در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: ۵۴ روستا و ۴۷ دهیاری در مسیر کرج - چالوس وجود دارد که راه برخی روستاها با یکدیگر مشترک است.

کد مطلب 4214167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها