محمدعلیپور در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جاده کرج - چالوس بعد از بارش شدید برف و کولاک، اظهار کرد: مجموعه عوامل راهداری گچسر در این ایام به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات بودند.

وی بابیان اینکه به‌واسطه اقدامات شبانه‌روزی صورت گرفته در حال حاضر محور کرج - چالوس با مشکلی مواجه نیست و بازگشایی‌شده است، افزود: بعد از پاک‌سازی محور اصلی تمرکز بر روی راه‌های فرعی و روستایی شدت پیداکرده است.

پاکسازی راه‌های روستایی بر حسب جمعیت

سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر با اشاره به وضعیت نامطلوب راه‌های روستایی واقع در حریم محور کرج - چالوس، خاطرنشان کرد: عملیات پاک‌سازی در محورهای فرعی و روستایی این مسیر که بسیار دشوار است، ادامه دارد.

علیپور بابیان اینکه بازگشایی و پاک‌سازی محورهای روستایی برحسب جمعیت ساکن در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: ۵۴ روستا و ۴۷ دهیاری در مسیر کرج - چالوس وجود دارد که راه برخی روستاها با یکدیگر مشترک است.