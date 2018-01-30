مدارس برخی مناطق استان تهران در نوبت بعد از ظهر تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدارس قرچک،پیشوا، جوادآباد و چهاردانگه در نوبت بعد از ظهر تعطیل شد.

میرزایی، مدیر آموزش و پرورش ورامین نیز گفت: مقطع ابتدایی مدارس این شهر به دلیل برف و یخبندان و لغزندگی معابر تعطیل است.

مدارس ابتدایی دماوند و پاکدشت نیز در نوبت عصر امروز سه شنبه تعطیل است.

اخوان، معاون پرورشی آموزش و پرورش اسلامشهر نیز از تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی در اسلامشهر در نوبت عصر خبر داد و گفت: برای فردا نیز مدارس باز بوده اما درسی داده نمی شود و حضور فرزندان را در اختیار والدین گذاشته ایم و غیبت موجه منظور خواهد شد.

فیروزکوه نیز مدرسه ای در نوبت عصر ندارد.

تصمیم در خصوص تعطیلی مدارس در شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در نوبت عصر نیز به مدیران مدارس واگذار شد.