امکان استفاده از تسهیلات برای واحدهای مسکونی خسارت دیده از زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن استان کرمان، علی اکبر سلطانی نژاد گفت: تاکنون ۹۸۷ نفر از متقاضیان دریافت تسهیلات بازسازی واحد مسکونی خود به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کوهبنان مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر هشت دستگاه لودر و ۱۶ کامیون در حال آوار برداری واحدهای مسکونی شهری و روستایی آسیب دیده از زلزله شهرستان کوهبنان هستند و ۳۶۰ واحد مسکونی آوار برداری شده است.

سلطانی نژاد گفت: تا آخرین خانه ای که نیاز باشد آوار برداری شوند ماشین آلات در کوهبنان مستقر هستند و به صورت رایگان آوار برداری خواهند کرد و مردم نگران نباشند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه تاکنون با توجه به همکاری خوب بانکها با مردم ۵۰۰ متقاضی با بانک قرارداد بسته اند، اظهار کرد: میزان وامی که دولت برای مناطق زلزله زده کوهبنان مصوب کرده ۴۰ میلیون در شهر با شش میلیون کمک بلاعوض و ۳۰ میلیون در روستا با پنج میلیون کمک بلاعوض است.

سلطانی ادامه داد: تاکنون ۳۰۰ اسکان موقت وارد شهرستان کوهبنان و توزیع شده است؛ همه متقاضیان که واحد مسکونی آنها در اثر زلزله خسارت دیده چه در ارزیابی ها کارشناسان احداثی نوع یک باشد یا نوع دو از تسهیلات و کمک بلاعوض تامین شده و بهرمند می شوند.

وی گفت: تقاضای ما از مردم این است که همه کسانی که آوار برداری کرده اند و با بانک قرارداد بسته اند مراحل ساخت واحد خود را شروع کنند و نگران مسائل اصول فنی در سرما نباشند چرا که مهندسان عمران نظام مهندسی شهرستان در کنار آنها هستند و راهنمایی های لازم را خواهند کرد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان در پایان اظهار کرد: از سپاه، بسیج و خیران تشکر می کنیم که به متقاضیانی که شرایط دریافت اسکان موقت از طریق ما را نداشته اند، کمک کردند.