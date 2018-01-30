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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

با معرفی دستورانی به‌عنوان مدیرکل جدید؛

آیین معارفه مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان برگزار شد

آیین معارفه مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان برگزار شد

سمنان - آیین معارفه محمد دستورانی به عنوان مدیرکل جدید آموزش‌وپرورش استان سمنان با حضور مسئولان استانی و کشوری در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه آیین معارفه مدیرکل جدید آموزش‌وپرورش استان سمنان به میزبانی سالن شهید مطهری سمنا و با حضور مسئولان ارشاد استانی و کشوری در حالی برگزار شد که طی حکمی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش دستورانی به سمت مدیرکل جدید منصوب و از خدمات محمدرضا جهان مدیرکل سابق تقدیر شد.

محمد دستورانی طی حکمی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش جانشین محمدرضا در اداره کل آموزش‌وپرورش استان سمنان شد.

دستورانی ۵۰ ساله و اهل خراسان است و مدیریت آموزش‌وپرورش سرخه را نیز در کارنامه خود دارد.

۱۲۵هزار دانش‌آموز در استان سمنان تحصیل می کنند.

رئیس اداره فرهنگی و هنری اداره کل آموزش‌وپرورش استان سمنان، معاون سازمان دانش‌آموزی خراسان بزرگ و خراسان رضوی، رئیس سازمان دانش‌آموزی شهرستان گناباد، کارشناس مسئول فعالیت‌های اردویی و کانون‌های اداره کل خراسان رضوی و کارشناس مسئول فعالیت‌های دانش‌آموزی و جوانان هلال‌احمر در کارنامه دستورانی دیده می‌شود.

جهان در سال ۹۲ حکم مدیرکلی خود را دریافت و امروز نیز به‌افتخار بازنشستگی نائل آمد.

کد مطلب 4214172

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