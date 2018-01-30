به گزارش خبرنگار مهر، صبح سهشنبه آیین معارفه مدیرکل جدید آموزشوپرورش استان سمنان به میزبانی سالن شهید مطهری سمنا و با حضور مسئولان ارشاد استانی و کشوری در حالی برگزار شد که طی حکمی از سوی وزیر آموزشوپرورش دستورانی به سمت مدیرکل جدید منصوب و از خدمات محمدرضا جهان مدیرکل سابق تقدیر شد.
محمد دستورانی طی حکمی از سوی وزیر آموزشوپرورش جانشین محمدرضا در اداره کل آموزشوپرورش استان سمنان شد.
دستورانی ۵۰ ساله و اهل خراسان است و مدیریت آموزشوپرورش سرخه را نیز در کارنامه خود دارد.
۱۲۵هزار دانشآموز در استان سمنان تحصیل می کنند.
رئیس اداره فرهنگی و هنری اداره کل آموزشوپرورش استان سمنان، معاون سازمان دانشآموزی خراسان بزرگ و خراسان رضوی، رئیس سازمان دانشآموزی شهرستان گناباد، کارشناس مسئول فعالیتهای اردویی و کانونهای اداره کل خراسان رضوی و کارشناس مسئول فعالیتهای دانشآموزی و جوانان هلالاحمر در کارنامه دستورانی دیده میشود.
جهان در سال ۹۲ حکم مدیرکلی خود را دریافت و امروز نیز بهافتخار بازنشستگی نائل آمد.
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