به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه آیین معارفه مدیرکل جدید آموزش‌وپرورش استان سمنان به میزبانی سالن شهید مطهری سمنا و با حضور مسئولان ارشاد استانی و کشوری در حالی برگزار شد که طی حکمی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش دستورانی به سمت مدیرکل جدید منصوب و از خدمات محمدرضا جهان مدیرکل سابق تقدیر شد.

محمد دستورانی طی حکمی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش جانشین محمدرضا در اداره کل آموزش‌وپرورش استان سمنان شد.

دستورانی ۵۰ ساله و اهل خراسان است و مدیریت آموزش‌وپرورش سرخه را نیز در کارنامه خود دارد.

۱۲۵هزار دانش‌آموز در استان سمنان تحصیل می کنند.

رئیس اداره فرهنگی و هنری اداره کل آموزش‌وپرورش استان سمنان، معاون سازمان دانش‌آموزی خراسان بزرگ و خراسان رضوی، رئیس سازمان دانش‌آموزی شهرستان گناباد، کارشناس مسئول فعالیت‌های اردویی و کانون‌های اداره کل خراسان رضوی و کارشناس مسئول فعالیت‌های دانش‌آموزی و جوانان هلال‌احمر در کارنامه دستورانی دیده می‌شود.

جهان در سال ۹۲ حکم مدیرکلی خود را دریافت و امروز نیز به‌افتخار بازنشستگی نائل آمد.